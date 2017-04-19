Правительство Таджикистана сокращает объем поддержки проблемных банков на 530 миллионов сомони. Ценные бумаги на такую сумму должны были получить находящиеся уже на стадии ликвидации «Таджпромбанк» и «Фононбанк». Этим же постановлением правительство поручает выпустить в оборот ценные бумаги для поддержки энергосектора.

Правительство Таджикистана своим новым постановлением поручает внести изменения в постановление от 12 декабря 2016 года «О выпуске в обращение ценных государственных бумаг Республики Таджикистан для капитализации банков».

Поправки подразумевают снижение размера выпуска ценных бумаг для поддержки банков с 3 миллиардов 850 миллионов сомони до 3 миллиардов 320 миллионов сомони. Из постановления поручается исключить «Таджпромбанк» и «Фононбанк».

Новое постановление должно быть утверждено нижней палатой парламента Таджикистана.

Одобренное 21 декабря прошлого года нижней палатой парламента правительственное постановление «О выпуске в обращение ценных государственных бумаг РТ для капитализации банков» предполагало выпуск ценных государственных бумаг на сумму 3 млрд 850 млн сомони (порядка $490 млн по курсу 21 декабря) для капитализации четырех проблемных коммерческих банков страны. Это, в частности «Таджиксодиротбанк» (2 млрд 250 млн сомони), «Агроинвестбанк» (1 млрд 70 млн сомони), «Таджпромбанк» (450 млн сомони) и «Фононбанк» (80 млн сомони).

Обещанную поддержку первыми стали получать отдельными траншами более крупные банки – «Таджиксодиротбанк» и «Агроинвестбанк». Два других банка – «Таджпромбанк» и «Фононбанк» - правительственную помощь так и не дождались: 24 февраля этого года Национальный банк Таджикистана сообщил об отзыве лицензии этих банков с последующей принудительной ликвидации.

В настоящее время в данных кредитных организациях работают назначенные судом специальные администраторы, которые занимаются процессом их ликвидации.

Тем же новым постановлением правительство поручает выпустить государственные ценные бумаги в виде векселей на общую сумму 530 миллионов сомони для развития энергетической отрасли. Срок выпускаемых ценных бумаг составит пять лет в размере двух процентов годовых.

Минфину, Нацбанку и Минэнерго поручено провести «необходимые операции, связанные с исполнением настоящего постановления».

«Механизм взаимоотношений относительно использования государственных ценных бумаг для финансирования энергетической отрасли определяется на основе двустороннего договора», - говорится в документе.

Правительство Таджикистана уже имеет опыт поддержки энергетической отрасли посредством продажи ценных бумаг. В конце 90-х годов населению Таджикистана были проданы акции Сангтудинской ГЭС-1.

Позже, в январе 2010 года началась добровольно-принудительная кампания по продаже акций Рогунской ГЭС. Тогда в общей сложности были проданы акции на сумму свыше 850 миллионов сомони. Темпы масштабной продажи акций Рогуна постепенно снизились после рекомендаций международных финансовых институтов, в частности МВФ, правительству РТ относительно сбора денег на строительство за счет и без того бедного населения страны.

В настоящее время в энергетической отрасли в самом худшем финансовом положении находится энергохолдинг «Барки точик». Его задолженность наконец 2016 года составляла более 13,7 млрд сомони.