Более 35 казахстанских компаний прибудут в столицу Таджикистана в рамках очередной торговой миссии. Встреча деловых кругов двух стран намечена на 20 апреля. В рамках форума потенциальным партнерам из Таджикистана казахстанские предприниматели покажут свою продукцию.

Встреча таджикских и казахстанских предпринимателей состоится завтра, 20 апреля в здании гостиницы «Хаятт Ридженси Душанбе». Отмечается, что в рамках встречи будут представлены казахстанские производители продуктов питания, строительных материалов, машиностроительной, упаковочной, фармацевтической и химической продукции.

Организаторами таджикско-казахстанского бизнес-форума выступили торгово-промышленная палата Таджикистана совместно с национальной казахстанской компанией «KAZAKH INVEST» Министерства по инвестициям и развитию РК.

На бизнес-форуме «Таджикистан-Казахстан» состоятся презентации продукции казахстанских компаний ТОО «ПК «Аврора», которое специализируется на производстве товаров по направлениям: энергетика, металлоконструкции и медицина, а также ТОО «Amitech Astana (Амитех Астана)» - производство стеклопластиковых труб и фасонных частей к ним. В рамках форума запланированы двухсторонние переговоры, встречи с государственными органами, профильными министерствами, подписание контрактов.

За более подробной информацией обращаться по телефонам: +9922230669, +9922215838, +992937004545, e-mail: sayoraabd@mail.ru;

Номер телефона организатора в Душанбе: +99290-708-21-80 Армана Бекбасова, национальная компания «KAZAKH INVEST»