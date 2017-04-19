Северная Корея во время празднования 105-летия со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена показала постановочные кадры ракетного удара по Соединенным Штатам, сообщает Коммерсант со ссылкой на Рёнхап.

В видеоролике, который сопровождался выступлением военного хора и оркестра, продемонстрирован пуск новой баллистической ракеты. На кадрах видно, что ракета пересекает Тихий океан и наносит удар по неопознанному городу в США. После чего зрители видят горящий американский флаг на фоне кладбища.

Новое испытание северокорейской ракеты, приуроченное к 105-летию со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, резко обострило ситуацию в регионе.

Испытание прошло неудачно: как сообщили представители тихоокеанского командования США, ракета взорвалась через мгновения после взлета.

По предварительным оценкам, речь может идти о баллистической ракете среднего радиуса действия KN-15. Несмотря на неудачный запуск, эскалация может произойти уже в ближайшие дни, во время празднования в 85-летия вооруженных сил Северной Кореи.

Между тем, как сообщает CNN, Пентагон в мае проверит готовность систем ПРО сбивать ракеты КНДР.

Министерство обороны США в мае проведет два испытания объектов противоракетной обороны (ПРО), которые определят возможности армии перехватывать запущенные Северной Кореей ракеты, сообщает телеканал CNN, сообщает Коммерсант.

Запланированные в Тихом океане учения состоятся в рамках направленных на противодействие угрозам КНДР или Ирана программ. Испытания должны показать, смогут ли ВС сбивать межконтинентальные баллистические ракеты Северной Кореи, направленные против США.

Ранее американские СМИ сообщали, что, вслед за авиаударом по Сирии администрация президента Дональда Трампа может уже в ближайшее время попытаться аналогичным образом воздействовать на политику КНДР.

До этого к берегам Корейского полуострова была направлена группа кораблей ВМФ США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson. Кроме того, как сообщил американский телеканал NBC со ссылкой на источники в разведке, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность нанесения с двух эсминцев упреждающего удара по Северной Корее ракетами Tomahawk (напомним, что 7 апреля они использовались для авиаударов по сирийской авиабазе Шайрат).