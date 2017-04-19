Расследование уголовного дела о разборке на Хованском кладбище, прозошедшей между таджикскими мигрантами и уроженцами Кавказа 14 мая 2016 года, формально завершено, но фактически до его окончания еще далеко. Обвинения выдвинуты против 16 человек. При этом материалы в отношении руководителей кладбища и чиновников департамента потребительского рынка Москвы следователи выделили в отдельное производство, пишут «Известия». Следствие считает, что произошедшее напрямую связано с бездействием должностных лиц.

В отдельное производство выделены материалы о роли в случившемся руководителей ГБУ «Ритуал» и чиновников департамента торговли и услуг мэрии Москвы. Именно этому департаменту подчиняется «Ритуал».

Начальник следственной группы Левон Агаджанян сообщил «Известиям», что в результате сбора доказательств удастся предъявить обвинения лицам, из-за бездействия которых в итоге и произошла трагедия.

В настоящее время обвинения предъявлены 16 фигурантам, из которых особо следует выделить троих: начальника территориального отделения ритуального обслуживания (ТОРО) № 3 ГБУ Москвы «Ритуал» Юрия Чабуева, бывшего полицейского Никиту Мошенко и одного из основателей общественной организации «Здоровая нация» Александра Бочарникова. Они обвиняются в организации и участии в массовых беспорядках.

14 мая прошлого года у центрального входа на Хованское кладбище в Москве произошла массовая драка с перестрелкой, в которой приняли участие 200 уроженцев Центральной Азии и Северного Кавказа. Погибли три человека, более 30 получили ранения. Полиция задержала более сотни участников инцидента. Причиной бойни, по версии следствия, стал передел криминального бизнеса. Обвиняемые стремились силой вытеснить с территории Хованского кладбища трудовых мигрантов − граждан Таджикистана.

Массовая драка 14 мая стала результатам передела кладбищенского бизнеса. «Ритуал» не устраивало, что мигранты из Таджикистана оказывали похоронные услуги по цене в 2–3 раза ниже.

После долгого выяснения отношений произошло побоище, в котором трое таджиков погибли.

— Говорить о том, насколько их деятельность была законной или нет, не приходится. Поскольку на сегодняшний день правовых норм, регулирующих такую деятельность, не было и нет. Этот вопрос следователи даже специально поднимали в прокуратуре. Но пока с места ничего не сдвинулось, — пояснил Левон Агаджанян.

Уже сейчас ясно, что критическая ситуация на Хованском кладбище назревала давно, но никто даже не пытался ее решить.

Следователи убеждены, что корнями проблема уходит в контролирующий «Ритуал» департамент торговли и услуг. Расследованием возможных случаев преступного бездействия чиновников в настоящее время и занимается следственная группа Агаджаняна.

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