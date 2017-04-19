Трое молодых людей задержаны сотрудниками милиции по подозрению в разбойном нападении на автозаправочную станцию на трассе Душанбе — Худжанд.

Задержанные, как сообщается на сайте МВД, 28-летний ранее судимый по статье 228 УК РФ гражданин, 21-летний студент из Кубодиёнского района и 30-летний житель Душанбе.

Подозреваемые в ночь на 25 января, надев на лица маски и вооружившись железными предметами, совершили нападение на АЗС, расположенную на территории района Айни, на трассе Душанбе-Худжанд.

Злоумышленники избили сотрудников станции, связали им руки и забрали у них два мобильных телефона, камеру видеонаблюдения, 24 тыс. сомони наличными, затем скрылись с места происшествия.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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