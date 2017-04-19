Суммарная задолженность таджикских предприятий и организаций в течение 2016 года выросла на 8,8 миллиардов сомони. Общий объем кредиторских долгов предприятий на начало года перевалил за 30 миллиардов сомони (более 3,8 миллиардов долларов по курсу на начало 2016 года).

По состоянию на 1 января 2017 года суммарная задолженность по обязательствам предприятий (без учета предприятий малого бизнеса) составила 30 миллиардов 17 миллионов сомони, что на 8 миллиардов 815 миллионов больше чем в начале 2016 года, сообщили «АП» в Агентстве по статистике при президенте РТ.

Общая сумма балансовых убытков предприятий в 2016 году составила почти 511 миллионов сомони. Годом ранее (в 2015 году) суммарные убытки предприятий составили более 1,7 миллиардов сомони.

Удельный вес убыточных предприятий от общего их количества в прошлом году составил 28,7 процентов. Большинства убыточных в прошлом году предприятий работали в сфере строительства, складского хозяйства, промышленности.

Среди государственных предприятий в наиболее затруднительном финансовом положении находится ОАХК «Барки точик». Общий размер задолженностей энергохолдинга на начало нынешнего года достигла 13,7 миллиардов сомони.

В связи с хроническим невыполнением обязательств по погашению задолженности такими предприятиями, как «Барки точик», правительство планирует сформировать в госбюджете резервный фонд на непредвиденные расходы. Так называемая «подушка безопасности» будет создана за счет средств госпредприятий с учетом их потенциального риска для государства.

«В ближайшем будущем необходимо сформировать резервный фонд на непредвиденные расходы в госбюджете для удовлетворения как срочных потребностей госпредприятий в финансировании, так и с целью обеспечения достаточного резерва на бюджетные расходы», - говорится в утвержденной в сентябре прошлого года Стратегии управления фискальными рисками государственных предприятий до 2020 года.

Министерство финансов подготовит полный перечень финансовых активов и финансовых обязательств, связанных с субзаймами (трехсторонние кредитные соглашения: иностранный кредитор-правительство-госпредприятие), а также договоров под государственные гарантии с госпредприятиями.

Таким образом, будут определены предприятия, которые представляют потенциальные риски для государства и, соответственно, будет рассчитан объем средств, которые предприятия должны будут переводить в создаваемый резервный фонд.