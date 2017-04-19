В рамках матча третьего тура группового этапа Кубка АФК-2017 в квартете «D» чемпион Таджикистана душанбинский «Истиклол» одержал домашнюю победу над сильнейшим клубом Кыргызстана прошлого сезона ошским «Алаем» со счетом 3:1. Встреча, проходившая во вторник, 18 апреля, на Центральном республиканском стадионе Душанбе, собрала более 14 тысяч зрителей, сообщает ФФТ.

Создав море моментов, футболисты «Истиклола» в первом тайме забили лишь один мяч. На 45+1-й минуте японский арбитр назначил в ворота гостей 11-метровый удар за снос внутри штрафной Дэвида Мавутора. Пенальти четко реализовал Нуриддин Давронов.

В сообщении отмечается, что в начале второго тайма «Алай» усилиями гвинейского форварда Алия Силлы восстановил статус-кво. Однако на 68-й минуте душанбинцы вновь вышли вперед. После навесной подачи с левого фланга в исполнении Фатхулло Фатхуллоева опорный полузащитник Дэвид Мавутор ударом головой отправил мяч в ворота Абдуазиза Махкамова. Победную точку в матче за минуту до конца основного времени поставил вышедший во втором тайме на замену Дилшод Восиев. В роли ассистента выступил Джахонгир Алиев.

В другой встрече группы «D» вице-чемпион Кыргызстана «Дордой» в Бишкеке проиграл туркменскому «Алтын Асыру» – 0:2.

После побед над «Алаем» и «Дордоем», соответственно, «Истиклол» и «Алтын Асыр» набрали по семь очков и расположились на первой и второй строчках турнирной таблицы. В активе «Дордоя» три очка. «Алай» в трех сыгранных встречах пока не набрал ни одного очка и практически потерял шансы на выход из группы.

Теперь чемпиону Таджикистана ожидают два выездных матча в рамках группового этапа Кубка АФК-2017. 3 мая подопечные Мухсина Мухаммадиева сыграют в Оше с местным «Алаем», а 17 мая – в Бишкеке с «Дордоем». Заключительную встречу группового этапа Кубка АФК «Истиклол» проведет против туркменского «Алтын Асыра». Эта встреча состоится 31 мая на Центральном стадионе Душанбе.

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