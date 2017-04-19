Группа "Авесто" на этно-дзазовом фестивале в Душанбе, 2012 год.

Культурный Центр «Бактрия» и Таджикская Национальная консерватория имени Талабшо Сатторова проведут в Душанбе 28-30 апреля пятый юбилейный этно-джазовый фестиваль с участием таджикских и зарубежных музыкантов.

В фестивале примут участие известные в Таджикистане и за его пределами музыканты и исполнители: группы «Авесто», «Мизроб», «Дадж», Парвин Юсуфи совместно с коллективом «Руъё», а также знаменитые джаз-исполнители и музыкальные коллективы и исполнители из Щвейцарии, Франции, Германии, Австрии, Турции, США, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, сообщает пресс-центр КЦ "Бактрия".

В дебютной программе представят свое творчество джаз-коллективы «Душанбе», «Дилнавоз», «Бахтияр», «Хорог», «Бахт» и коллектив студентов и преподавателей Национальной консерватории Таджикистана.

Одним из ярких примеров культурного обмена среди музыкантов будет совместное выступление участников групп Центральной Азии – «Интер Оркестр» под руководством композитора Джасура Халилова, которые соединят в своем творчестве традиции и музыку разных народов.

Помимо концертов в рамках джаз-фестиваля, в консерватории состоится серия мастер-классов, что даст отличную возможность обмена опытом между таджикскими и зарубежными музыкантами, а также круглый стол, где будут обсуждены пути развития этно-джаза в Центральной Азии и в мире в целом, отмечается в сообщении организаторов.

Открытие фестиваля состоится 28 апреля в 18:00 в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета им. С.Айни. Второй концерт пройдет 29 апреля в 17:00 в этом же театре.

Два завершающих концерта пройдут 30 апреля в 13:00 и 18:00 в Таджикской национальной консерватории.

Инициатором и основным донором Фестиваля является Швейцарский Офис по сотрудничеству в Таджикистане.

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