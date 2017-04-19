Брат спикера нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджона Зухурова скончался минувшей ночью в Душанбе. Покойному Розику Зухурову было 54 года.

Розик Зухуров скончался в Национальном медицинском центре (больница «Караболо») после продолжительной болезни, сообщил «АП» глава пресс-службы Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ Мухаммадато Султонов.

Похороны покойного пройдут сегодня, 19 апреля, в Пянджском районе Хатлонской области, где проживал покойный.

Розик Шукуров в последние годы занимался в родном районе сельскохозяйственной деятельностью.

В связи со случившимся намеченное на сегодня очередное заседание нижней палаты парламента переносится на следующую неделю.

Шукурджон Зухуров является спикером нижней палаты парламента РТ с марта 2010 года. Родился 17 сентября 1954 года в Пянджском районе.

Коллектив медиа-холдинга «Азия-Плюс» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного Розика Зухурова.

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