Федеральная полиция Ирака сообщила о ликвидации «главного снайпера» террористической группировки «Исламское государство» в Мосуле. сообщают российские СМИ.

Как сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник в иракской полиции, боевик, отвечавший за подготовку снайперов ИГ, вероятно, являлся выходцем из РФ.

Ранее командующий Федеральной полицией, задействованной в мосульской кампании, генерал Раид Шакер Джоудат сообщил о нейтрализации полевого командира ИГ Абу Хаджера ар-Руси, который также вероятно имел гражданство РФ.

Оба боевика были уничтожены во время наступления правительственных сил в западных кварталах Мосула.

В субботу, 15 апреля, журнал «Таймс» сообщил о том, что в Ираке в результате авиаудара был убит "военный министр ИГ", экс-глава ОМОН МВД Таджикистана Гулмурод Халимов. Как указывает издание, он был убит в результате авиаудара в западной части Мосула. Издание уточняет, что это была третья попытка уничтожить Халимова.

Источник сообщил «Таймс», что Гулмурод Халимов, который проходил подготовку в спецслужбах США, служил в регулярных вооруженных силах Таджикистана. Примкнув к террористам в Сирии и Ираке, отвечал за планирование защиты джихадистов в Мосуле и организацию взрывов автомобилей против коалиции.

Гулмурод Халимов пропал в конце апреля 2015 года, а через месяц объявился в Сирии. В своем видеобращении, выложенном тогда в интернете, он заявил, что присоединился к группировке «Исламское государство». Власти немедленно обвинили беглого полковника в измене государству и объявили его в розыск через Интерпол.

Однако в МВД РТ не подтвердили данную информацию, заявив, что Халимов до сих пор находится в розыске по линии Интерпола.