АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 19 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

- 19 апреля в Душанбе состоится бизнес-форум деловых кругов Таджикистана и Узбекистана. Форум пройдет в Национальной библиотеке Таджикистана. Начало в 9 часов

- 19 апреля в Душанбе с рабочим визитом прибудет Исполняющий обязанности Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков. Ожидается, что в этот же день Семериков встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

- 19 апреля состоится очередное заседание нижней палаты парламента Таджикистана. Ожидается, что депутаты одобрят поправки в Таможенный кодекс, которые предполагают освобождение от уплаты таможенных пошлин на ввозимые для туристических объектов оборудование и строительные материалы.

- 19 апреля Клуб молодых предпринимателей проведет семинар на тему: «Оплата налога на прибыль и механизм обращения с жалобой для налогоплательщика». Спикером семинара выступит начальник отдела развития налогового администрирования Налогового Комитета РТ - Собир Вазиров. Семинар пройдет в спорт-баре «Истиклол». Начало в 9 часов. Вход свободный.

- 19 апреля в Москву прибудет с визитом духовный лидер исмаилитов, Принц Ага-Хан IV

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 19 АПРЕЛЯ

1935 – В СССР основано добровольное спортивное общество «Спартак».

1970 – В СССР собран первый автомобиль ВАЗ-2101 «Жигули».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 19 АПРЕЛЯ

1904 – Родился Народный артист СССР Гуломхайдар Гуломалиев.

1908 – Родился доктор биологических наук, профессор Ориф Шукуров, ректор Таджикского сельскохозяйственного (1953-1957 гг.), Душанбинского педагогического институтов (1944-1953; 1961-1969 гг.).

1950 – Родился народный певец Таджикистана Дустмурод Алиев.

1962 – Родился доктор технических наук Зайналобиддин Кобулиев.

1970 – Родилась журналист Манижа Курбанова

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 19 АПРЕЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. На перевалах туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 22-27 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 15-20 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 28-33 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 23-28 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, ночью кратковременный дождь (выше 3000 м снег) днем без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 тепла, днем 16-21 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 мороза, днем 8-13 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без существенных осадков, лишь ночью в отдельных горных районах небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 20-25 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 23-25 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 19-21 тепла.