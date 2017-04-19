На въезде в город Бустон (бывший Чкаловск) около 16 часов рядом с железнодорожным переездом с регулируемом шлагбаумом с рельсов сошел грузовой состав из шести крытых вагонов.
Состав из 6 вагонов без тепловоза, оставшись без тормозов, тронулся и по инерции доехал до железнодорожного переезда, где врезавшись в препятствие, остановился, в пяти метрах от сторожевого домика дежурного по переезду. Три вагона перевернулись, два сошли с рельсов. Все вагоны были пустыми.
Место аварии оцеплено сотрудниками милиции и ГАИ. Туда же подогнали краны, чтобы поднять перевернувшиеся вагоны.
Как рассказал «АП» один из представителей ГУП «Таджикская железная дорога», по предварительной версии неправильно или вовсе не были установлены на вагоны тормозные балки, и состав по небольшому спуску двинулся с места. «Благо это тупик. Жертв и пострадавших нет», - отметил источник.
Как удалось выяснить, с железнодорожного вокзала, который находится в 3-4 км от места инцидента, в направлении города Бустона ведут две железнодорожные ветки – одна основная в сторону складов и контейнерного двора, вторая запасная, тупиковая, которая заканчивается как раз у домика дежурного по переезду в 5-10 метрах от пересечения железной дороги с главной автомобильной дорогой на въезде в Бустон.
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