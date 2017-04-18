В Таджикистане издан «Реестр национальных имен», которыми разрешено называть детей, сообщает Министерство культуры республики. Теперь родители, чтобы получить свидетельство о рождении ребенка в органах ЗАГСа, будут выбирать имя из предложенного каталога. Хотя это не является обязательным условием.

«В сборнике более 3000 образцов национальных таджикских имен. В издании также приводится форма их написания на русском и английском языках. Реестр национальных таджикских имен издается для возрождения культурных ценностей и сохранения национальных традиций и истории таджикского народа», - отмечают в пресс-службе Минкультуры.

Каталог издан по заказу Комитета по языку и терминологии при правительстве РТ в количестве 10 тысяч экземпляров.

В министерстве уточнили, издание реестра было рекомендовано к печати решением правительства Таджикистана от 27 июля 2016 года.

Поправки в закон «О государственной регистрации актов гражданского состояния», регулирующие порядок записи фамилии, имени и отчества, были внесены в марте 2016 года.

Согласно внесенным изменениям, присвоение имен и их правильное написание в Таджикистане осуществляется «согласно культуре, национальным традициям и Реестру таджикских национальных имен», утверждаемому правительством республики.

Фамилия лица, согласно таджикским национальным традициям, может образовываться от имени отца или от корня его фамилии с суффиксами, образующими фамилии -и, -зод, -зода, -он, -ён, -йен, -ёр, -ниё, -фар. Фамилия лица также может образовываться от имени отца или от корня фамилии отца или матери без добавления суффиксов, образующих фамилии.

«Запрещается присвоение ребенку имени, чуждой таджикской национальной культуре, названия вещей, товаров, животных и птиц, а также оскорбительные имена и словосочетания, унижающие честь и достоинство человека, и разделяющие людей на касты. Добавление к именам лиц псевдонимов "мулло", "халифа", "тура", "ходжа", "худжа", "шайх", "вали", "охун", "амир", "суфи" и тому подобных, которые способствуют раскольничеству среди людей, запрещается», - говорится в законе.

При этом в законе отмечается, что право национальных меньшинств на имя в Таджикистане гарантируется согласно их национальным традициям.

«Представители национальных меньшинств, являющиеся гражданами Республики Таджикистан, по своему желанию могут осуществлять присвоение имен своим детям согласно Реестру таджикских национальных имен или своим национальным традициям. Порядок написания фамилии, имени и отчества граждан-представителей национальных меньшинств осуществляется в соответствии с правилами орфографии соответствующего языка. Использование международных правовых актов, связанных с присвоением имен, осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан», - гласит закон.

Выбор имени ребенка из составленного реестра не является обязательным. Как заявил в интервью «АП» глава отдела регулирования терминологии Комитета по языку и терминологии при правительстве Таджикистана Абдурахим Зулфониён, гражданам дано право на фамилию, имя и отчество, обоснованное историческими ценностями и таджикской национальной культурой, но это не значит, что нужно выбрать имя ребенку именно из этого каталога.

«Граждане могут назвать своих детей именами с таджикской культурой и национальными традициями, которые не предусмотрены в Реестре. Запрещается лишь присвоение ребенку имени, чуждого таджикской национальной культуре», - добавил представитель Комитета по языку.