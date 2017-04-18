Сотрудники правоохранительных органов вышли на след предполагаемого организатора теракта в Санкт-Петербурге Аброра Азимова, проверяя телефонные контакты Акбаржона Джалилова, который привел в действие взрывное устройство. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

По данным собеседников издания, Азимов был единственным из участников террористической группы, с кем Акбаржон Джалилов связался по телефону перед терактом, предположительно, сообщив, что готов устроить взрыв.

После теракта Азимов, по данным издания, пытался скрыться — не появлялся в съемной квартире и избавился от своих телефонов.

Однако 17 апреля он приобрел пару новых сотовых телефонов и сим-карты. Активировав одну из сим-карт, пишет «Коммерсант», он выдал свое местонахождение и был задержан.

При задержании за поясом у Азимова спецназовцы нашли и изъяли заряженный пистолет Макарова. На вопрос участников операции, догадывается ли он, за что его задержали, подозреваемый ответил утвердительно.

Этнический узбек Азимов, так же как и Джалилов, родился и вырос в Ошской области Киргизии, а в 2013 году, отказавшись от гражданства этой страны, получил российское. Гражданином РФ являлся и Джалилов. Очевидно, что российские паспорта облегчали исполнителю и предполагаемому организатору теракта подготовку к преступлению, считают в спецслужбах, пишет Коммерсант.

3 апреля террорист взорвал бомбу в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 14 пассажиров и смертник. Еще одно взрывное устройство террорист оставил на станции «Площадь Восстания». Бомбу удалось обезвредить. Исполнителем теракта, как установило следствие, был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

5 апреля в Петербурге и в Москве были задержаны восемь человек, которых подозревают в вербовке террористов. Все они — граждане стран Центральной Азии.

Имена задержанных — Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков, который является гражданином Таджикистана.

СК РФ сообщал, что в местах проживания названных лиц изъяты взрывное устройство, огнестрельное оружие и боеприпасы.

В понедельник, 17 апреля, ФСБ РФ объявило о задержании в Подмосковье организатора теракта — Аброра Азимова, который, по данным из открытых источников, также является уроженцем Киргизии.

Распределение ролей в террористической группе Следственный комитет уже установил. Об этом участники расследования даже отчитались перед председателем СКР Александром Бастрыкиным, но тот, по данным “Ъ”, сказал, что преступление не будет считаться полностью раскрытым, пока под стражей не окажутся все его участники, включая организаторов.