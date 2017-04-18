Компания Tcell проводит беспрецедентную акцию «Ежедневный смартфон 2017», которая стартовала 27 марта и продлится до 15 мая. Каждый день в течении 50 дней будут разыгрываться 5 новых смартфонов Huawei Y3 II. А финал обещает быть грандиозным! Будет разыграно пять телевизоров TV LED LG SMART!

Для того, чтобы стать участником акции, нужно просто пополнить баланс на сумму 5 или более сомони, которые полностью зачислятся на ваш баланс. За каждые 5 сомони абоненту в смс-сообщении отправится индивидуальный код, по которому будут разыгрываться призы. Розыгрыш проходит ежедневно, в форме лотереи в главном офисе компании – Tcell Plaza в Душанбе. Ежедневный розыгрыш будет транслироваться в прямом эфире радиостанции «Ватан» с 8:40 до 9:20. Победители розыгрыша будут уведомлены о выигрыше сразу, в том числе и звонком из прямого эфира радио «Ватан».

Со старта акции уже 110 человек стали обладателями заветных призов – смартфонов. У каждого победителя своя, интересная и необычная история о выигрыше.

Самым интересным днем акции стал 1 апреля. Победители, которые выиграли смартфоны в этот день, отказывались верить ведущим радио «Ватан» и сотрудникам компании. Отамурод Назаров, выигравший смартфон в этот день, до последнего просил сотрудников компании не шутить и «не разыгрывать» его. И кажется, он поверил в свой выигрыш только когда пришел в офис обслуживания абонентов и получил заветный смартфон.

Самым первым победителем акции стал Ходикул Халилов, из района Айни. О том, что он участвует в акции от компании, он узнал только когда получил смс сообщение с ID-кодом участника. Победу в акции ему принесли всего 5 сомони. «Я, наверное, очень удачливый человек! Как не быть счастливым, когда с тобой случается такая удача!» - сказал Ходикул, когда ему вручили подарок.

Хабибулло Шоев, ставший победителем в десятый день акции, приехал в Душанбе из района Рудаки за подарком, который выиграла его мама. Он пополнил ей баланс, и сразу увидел ID-код. На следующий день на звонок сотрудников компании ответил тоже он сам. Хабибулло решил не говорить о выигрыше маме, и сделать ей сюрприз – лично привезти новый смартфон из Душанбе.

Победителями становятся совершенно разные люди – студенты, пенсионеры, строители, спортсмены, продавцы и сотрудники разных компаний. Они приезжают за подарками со всех частей и регионов Таджикистана. Но география акции не ограничена Таджикистаном! Недавно победительницей стала наш абонент, Миа Хансен из Дании! Она временно работает в Таджикистане, и говорит, что влюбилась в нашу страну: здесь ее окружает доброта, гостеприимность и сюрпризы, такие как новый смартфон от Tcell.

В дни розыгрыша, Tcell приглашает всех абонентов в офис, чтобы любой желающий мог лично проследить за ходом лотереи и убедиться в ее прозрачности. До сих пор весь процесс розыгрыша проводился самими абонентами, каждый день люди менялись, и от желающих вращать лототрон не было отбоя. Проводили акцию и абоненты – участники акции, которые хотели убедиться в честности розыгрыша, и абоненты, которые хотели объявить и порадовать победителей. Многие из них рассказывали в прямом эфире радио «Ватан» о ходе розыгрыша.

Подобная акция уже проходила в компании Tcell в 2015 году. Тогда Tcell подарил абонентам 250 новых смартфонов, 2 Smart TV 3D с домашним кинотеатром, 4G роутеры с ежемесячным пакетом интернета и 10 планшетов Samsung Galaxy Tab4 с серебряным номером. Как проходит акция в этом году, Tcell ежедневно рассказывает на официальном сайте и официальных страницах компании в социальных сетях.

Спешите принять участие в розыгрыше и выиграть свой заветный смартфон!

Подробности и правила участия в акции можно узнать на официальном сайте компании (http://www.tcell.tj/content/news/action-daily-mobile/) или позвонив на короткий номер 150.