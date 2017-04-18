Задержанный за ложные данные в судебно-медицинском заключении судмедэксперт заявил сегодня в суде, что перепутал ножевые ранения на теле убитой в феврале в Турсунзаде девушки со следами от собачьих зубов.

В Верховном суде Таджикистана сегодня началось слушание по уголовное делу в отношении двух молодых жителей Турсунзаде, которые обвиняются в зверском убийстве 16-летней Нозимы Исомидиновой. На скамье подсудимых 18-летний Абдукосим Норматов и 16-летний Рахимджон Комилов.

Ранее убийство девушки пытались выдать за самоубийство, хотя на ее теле было 14 ножевых ранений. Для того, чтобы установить причину смерти девушки пришлось проводить эксгумацию тела.

В первый день в суде дал показания заведующий центром судебно-медицинской экспертизы города Турсунзаде Мирзомуддин Мирзорахимов, который задержан за дачу ложных сведений. Он заявил, что раскаивается в своей ошибке, сказал, что торопился и принял ножевые ранения за следы зубов собак.

«Тело покойницы было сильно объедено собаками и птицами, поэтому я перепутал следы зубов собаки со следами ножевых ранений и дал ложное заключение. Кроме того, в желудке жертвы был обнаружен бензин. Поэтому я выдал заключение о самоубийстве», - сказал на суде Мирзомуддин Мирзорахимов.

По его словам, позже он понял, что два следа все-таки были похожи на ножевые ранения. «Я обратился в прокуратуру, чтобы добавить это к своему заключению. Но было уже поздно. В отношении меня прокуратура уже возбудила уголовное дело по ст. 351 ч.1 «Заведомо ложные показания потерпевшего, свидетеля либо заключение эксперта…». Я более 35 лет работаю судмедэкспертом. Я не знаю как это произошло. Я признаю свою ошибку», - сказал на суде Мирзорахимов.

Подсудимый Абдукосим Норматов, которого обвиняют в организации и непосредственном убийстве девушки, признался в содеянном. Он заявил, что убил девушку, потому что она стала его шантажировать.

«Она стала угрожать мне, что у нее есть записи наших разговоров, и если я не женюсь на ней, то она расскажет всем, что я якобы изнасиловал ее. Поэтому я решился убить ее. Но я не насиловал ее, я знал, что она встречалась с другим парнем, возможно, она была близка с ним, и все хотела свалить на меня. Я почти месяц планировал ее убийство. Помог мне убить ее Рахимджон Комилов», - сказал на суде Абдукосим Норматов.

Рахимджон Комилов также признал свою вину, заявив, что был соучастником убийства.

О том, что девушка не была изнасиловала, говорится в заключениях двух экспертиз, которые также были озвучены сегодня на судебном процессе.

Об изнасиловании девушки ранее написала ее мать в письме на имя министра внутренних дел. Нодира Исмоилова писала, что ее дочь, которая была убита в начале февраля 2017 года в городе Турсунзаде, была изнасилована за несколько дней до убийства. Она просила обвинить убийцу ее дочери также в изнасиловании.

«В последние дни перед убийством моя дочь жаловалась на боли в почках. Я отвезла ее к врачу, он сказал, что у дочери небольшое воспаление, выписал лекарство. Однако, за 2-3 дня до трагедии, Нозима призналась: «Абдукосим изнасиловал меня, и я не знаю, что мне делать».

Я ответила, что не могу сообщить это отцу и деду. Я посоветовала ей пойти к Абдукосиму, и поставить условие: раз ты совершил такое, теперь отправь сватов ко мне домой и женись на мне. Если же он не согласится, то я расскажу об этом отцу», - пишет в своем письме главе МВД мать убитой несовершеннолетней.

По словам женщины, вечером ее дочь сообщила, что поговорила со своим парнем, и он ей якобы поклялся, что женится, так как любит ее.

Однако уже через несколько дней тело девушки было обнаружено сожженным на территории джамоата имени Джуры Рахмонова города Турсунзаде, примерно в 9 километрах от ее дома. В

В милиции родным погибшей поначалу объявили, что она совершила самоубийство: покончила с собой путем самосожжения, несмотря на то, что на ее теле были обнаружены 14 ножевых ранений. В милицию вызывали даже отца девушки, и пытались обвинить его в том, что покойная могла совершить суицид из-за возможного домашнего насилия…

Родственники, которые не верили в суицид девушки, решили написать в Генпрокуратуру.

16 февраля о произошедшем на заседании верхней палаты таджикского парламента сообщил генеральный прокурор страны Юсуф Рахмон.

Делу был дан ход, им занялась прокуратура Турсунзаде, которая впоследствии задержала предполагаемых убийц – парня девушки - 18-летнего Абдукосима Норматова и его подельника 16-летнего Рахимджона Комилова. Выяснилось, что они выманили девушку из дома, вывезли за город и там зверски убили. После убийства Норматов и Комилов подожгли тело.

В их отношении было возбуждено дело по статье 104 пункт, ч. 2, пункт «Е» «Убийство, совершенное с особой жестокостью» УК РТ.

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