Санаторий Ходжа-Обигарм в 48 км к северу от Душанбе в живописном ущелье южного склона Гиссарского хребта.

Правительство Таджикистана предлагает освободить от уплаты таможенных пошлин ввозимые для туристических объектов оборудование и строительные материалы.

Соответствующие поправки в Таможенный кодекс РТ были обсуждены сегодня, 17 апреля, на заседании Совета нижней палаты парламента республики.

Глава пресс-службы МНМО РТ Мухаммадато Султонов сообщил «АП», что в статью 345 Таможенного кодекса республики добавлен новый, 13 пункт.

Председатель Комитета по экономике, бюджету, финансам и налогам Шариф Рахимзода отметил, что в соответствии с этим пунктом ввозимые в РТ оборудование, техника и стройматериалы для туристических объектов (гостиниц, курортов, санаториев, туристических центров и др.) освобождаются от уплаты таможенных пошлин.

Перечень туристических объектов, наименований и численность ввозимых оборудований и стройматериалов утверждается со стороны правительства РТ.

В правительстве считают, что предлагаемые послабления для предпринимателей, занимающихся туризмом, будут способствовать развитию этой сферы в стране.

Ожидается, что предлагаемые поправки будут рассмотрены в ходе ближайшего заседания нижней палаты парламента, которое намечено на среду, 19 апреля.

Между тем, согласно Таможенному кодексу РТ, от уплаты пошлин ранее были освобождены:

1)ввоз национальной и (или) иностранной валюты (кроме нумизматических целей), а также ценных бумаг;

2) ввоз драгоценных металлов и драгоценных камней Национальным банком Таджикистана и Министерством финансов РТ для Государственного хранилища ценностей;

3) ввоз безвозмездно передаваемых государственным органам РТ, ввоз товаров в качестве гуманитарной помощи, ввоз товаров, безвозмездно передаваемых благотвори тельным организациям на цели ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф;

4) ввоз техники сельскохозяйственного назначения, производственно-технологического оборудования и комплектующих изделий к ним, образующих единый технологический комплект. Перечень техники сельскохозяйственного назначения производственно-технологического оборудования и комплектующих изделий к нему в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности утверждается Правительством РТ;

5) ввоз медикаментов, медицинского, фармацевтического оборудования и медицинских инструментов в соответствии с перечнем, определяемым Правительством РТ

6) ввоз осуществляемый для реализации инвестиционных проектов Правительства РТ в пределах средств соглашений о грантах (кредитах);

7) ввоз для строительства особо важных объектов, перечень которых определяется Правительством РТ;

8) ввоз товаров для выполнения работ, предусмотренных программами работ и сметами расходов в установленном соглашением о разделе продукции порядке, утвержденным в соответствии с Законом РТ «О соглашениях о разделе продукции». В случае поставки (за исключением экспорта) этих товаров на территорию РТ таможенные пошлины уплачиваются в соответствии с настоящим Кодек сом и иными законодательными актами РТ. Перечень документов, по представлению которых ввоз товаров освобождается от уплаты таможенной пошлины, определяется Правительством РТ;

9) ввоз в соответствии с перечнем (за исключением подакцизных товаров) и в объемах, определяемых Правительством РТ, осуществляемый непосредственно производителями для производства алюминия первичного;

10) ввоз хлопкового волокна и алюминия первичного;

11)ввоз специализированной продукции индивидуального использования для инвалидов по перечню, определяемому Правительством РТ;

12) ввоз военной техники и основных агрегатов, оружия, боеприпасов, летательных аппаратов оборонного назначения, а также запанных частей к ним.

Между тем, напомним, на днях Таджикистан улучшил на двенадцать пунктов свои позиции в рейтинге Всемирного экономического форума по конкурентоспособности в сфере туризма. Наша республика занимает 107-е место среди 136 стран мира.

Рейтинг ВЭФ публикуется раз в два года, начиная с 2007 года. В 2017 году в нем участвовали 136 стран, которые оценивались по 14 позициям, связанным с приемом туристов. Сюда входят историческое и культурное наследие, развитие экономики, транспорта, гостиничного сектора, коммуникаций, медицины, благоприятная государственная политика для сферы туризма и многое другое.

Россия в рейтинге расположилась на 43-ем месте, Казахстан – на 81-ом, Таджикистан в этот раз оказался на 107 месте, опередив Кыргызстан, который на 115-ом месте. В прошлом рейтинге Таджикистан занимал 119 место.

Узбекистан и Туркменистан в рейтинге отсутствуют.