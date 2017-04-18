Из-за проливных дождей в Иране произошло сильное наводнение. В результате погиб 41 человек, еще 22 пропали без вести. Об этом сообщает Isna со ссылкой на руководителя Организации по чрезвычайным ситуациям Исламской Республики Исмаила Наджара, пишет Лента.ру.

Стихийное бедствие произошло на северо-западе страны. Там разлились впадающие в озеро Урмия реки, вода смысла мосты и разрушила коммуникации, мощные потоки повредили транспортные средства.

Значительно пострадали города Азаршахр и Аджабшир в провинции Восточный Азербайджан, а также ряд населенных пунктов еще в четырех провинциях - Западный Азербайджан, Курдистан, Ардебиль и Зенджан

В пострадавших районах объявлен режим чрезвычайной ситуации, туда направили спасателей и врачей, организовали поиски пропавших без вести.

Проливные дожди начались утром 14 апреля на северо-западе Ирана, их сопровождает сильный ветер.