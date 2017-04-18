Афганистан попросил у России помощи в снабжении, обслуживании и обучении армии и полиции страны, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента афганского МИДа по вопросам политики и стратегического планирования Мухаммеда Ашрафа Хайдари.

«Мы обсуждали этот вопрос в Министерстве иностранных дел России и обратились с просьбой рассмотреть возможность обеспечения сервисной поддержки в Афганистане, а также материального снабжения и подготовки кадров для афганской армии и полиции», — сказал Хайдари.

Он обратил внимание на вопрос обслуживания вертолетов российского производства, состоящих на вооружении армии Афганистана. «Мы обратились к России с просьбой обеспечить сервисное обслуживание для воздушных судов», — отметил Хайдари.

Глава делегации Афганистана отметил, что на сотрудничестве с Россией в военно-технической сфере негативно сказались западные санкции.

"Санкции, наложенные на Россию, повлияли на поддержку, которую оказывала Россия в области сервисного обслуживания российской техники, особенно вертолетов, - сказал он. - Поэтому мы хотели бы видеть разрешение сложностей в отношениях между Россией и США и приветствуем заявления, прозвучавшие с обеих сторон по итогам встречи между главами внешнеполитических ведомств двух стран Сергеем Лавровым и Рексом Тиллерсоном".

Хайдари отметил, что разрешение сложностей между США и Россией пошло бы на пользу не только Афганистану, но и повысило бы эффективность борьбы с действующими в стране террористическими группировками "Исламское государство" и "Аль-Каида".