Спортсмен из Эфиопии Джирма Теляхум и Виктория Полудня из Кыргызстана стали победителями международного полумарафона, состоявшегося в минувшую субботу, 15 апреля, в День города Душанбе.

Участники восьмого полумарафона пробежали более 21 километра, от парка "Наврузгох" через пост Чорбог в северной части столицы и до площади Дусти у памятника Исмоила Сомони.

Первым к финишной черте среди мужчин пришел эфиопский спортсмен, справившись с дистанцией за 1 час 4 минуты и 58 секунд. Виктория Полудня пробежала дистанцию за 1 час 13 минут 19 секунд.

Вторым стал кениец Мания Тамоел Вайтака, а третьим к финишной прямой пришел Адилет Киштакбеков из Кыргызстана. 4 место занял спортсмен из Казахстана Михаил Красивов, пятое - Андрей Петров из Узбекистана. Замыкал шестерку победителей Мухаммадджавод Саеди из Ирана.

Из женщин второй финишировала украинская Юлия Шматенко, третье пришла Ситора Хамидова из Узбекистана, четвертой - ее землячка Марина Хмелевская, пятой спортсменка из Кении Энджиджи Пуалайн, и шестой к финишу пришла Гульджанат Джанатбек из Казахстана.

Спортсмены-победители, занявшие с 1 по 6 призовые места, получили премии: за первое место - 28 тыс. 700 сомони, второе - 24 тыс. 600 сомони, третье - 20 тыс. 500 сомони, 4 место - 16 тыс. 400 сомони, пятое - 14 тыс. 760 сомони, шестое - 12 тыс. 300 сомони.

Международный полуфарафон проводится ежегодно в День столицы, отмечаемый каждую третью субботу апреля. В этом году на его проведение было выделено из резервного фонда председателя города 316 тысяч сомони (около 38 тысяч долларов).

Первый душанбинский полумарафон международного уровня на дистанцию 21 км с участием спортсменов из 14 городов-побратимов и городов-партнеров Душанбе, а также лучших марафонистов со всех концов республики, был проведён в апреле 2010 года.

В прошлом году на День города в полумарафоне победили кенийский спортсмен Кибого Вилсон и Дарья Маслова из Кыргызстана. Спортсмены преодолели более 21 километра за полтора часа.