Белоруссия впервые приобрела партию нефти у Ирана, сообщили Reuters четыре информированных источника.

Госкомпания «Белоруснефть», по данным собеседников агентства, закупила у Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) 80 тысяч тонн нефти (около 600 тысяч баррелей), сообщает «Медуза».

Иранская нефть была закуплена через дочернее предприятие «Белоруснефти» в Польше, сообщает Reuters. Предполагается, что груз будет доставлен морским путем в Одессу или латвийский Вентспилс, а оттуда по железной дороге нефть переправят в Белоруссию.

«Белоруснефть» от комментариев по поводу сделки отказалась. В NIOC на запрос Reuters не ответили (англ.яз.). MSN NEWS

Россия сократила поставки беспошлинной нефти Белоруссии на фоне неурегулированного спора по долгу Минска за российский газ. В начале февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск подает в суд на Россию в связи с сокращением поставок. «Спор шел исключительно по газу, они начали в нарушение всех договоренностей резать нефть», — сказал тогда Лукашенко.

В начале февраля иранское агентство Tasnim сообщало, что спикер иранского парламента Али Лариджани заявил во время встречи со своим белорусским коллегой Михаилом Мясниковичем, что Иран готов начать поставки нефти в Белоруссию.

16 февраля были опубликованы данные опросов ВЦИОМ, согласно которым более половины российских граждан (56 процентов) выступают против продажи Белоруссии нефти и газа на льготных условиях.