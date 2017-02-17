В Душанбе 16 февраля состоялся бизнес-форум и b2b встречи представителей Турции и Таджикистана. Форум прошел в рамках официального визита в Душанбе заместителя премьер-министра Турецкой Республики Тугрул Туркеша.

Визит высокопоставленной турецкой делегации связан с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между Таджикистаном и Турцией.

В официальную делегацию Турецкой Республики во главе с вице-премьером вошли депутаты и представители около 50 турецких компаний. От Таджикистана в форуме приняли участие около 400 бизнесменов.

В своей приветственной речи министр экономического развития Таджикистана Неъматулло Хикматуллозода отметил, что визит заместителя премьер-министра Турции и бизнес-форум безусловно будет способствовать дальнейшему развитию таджикско-турецкого экономического сотрудничества и увеличению турецких инвестиций в экономику Таджикистана.

- Хотя объем внешней торговли между Таджикистаном и Турцией достигал более 650 миллионов долларов два года назад, в прошлом году по причине глобального кризиса наблюдалось снижение до 350 миллионов долларов. В планах обеих сторон в ближайшие годы вывести товарооборот на предыдущий уровень, а далее достичь 1 миллиарда долларов США, - сказал глава минэкономразвития страны.

По словам Хикматуллозода, анализ 25-летней истории отношений Таджикистана с Турцией показывает, что для более эффективного сотрудничества двух стран имеется колоссальный потенциал.

- Таджикистан заинтересован в сотрудничестве с Турцией по созданию совместных предприятий по таким направлениям, как переработка хлопкового волокна, производство текстильной и трикотажной продукции, производству моющих средств, бумаги, строительных материалов, запасных частей к автомобилям и другим.

Турция, как отметил министр, имеет богатый опыт в туристической сфере, горнодобывающей промышленности и производстве сельхозпродуктов:

- Именно в этих направлениях наше сотрудничество может дать заметные положительные результаты.

В своем выступлении заместитель премьер-министра Турции Тугрул Тюркеш напомнил, что в 2016 году Турция была лидером по импорту таджикских товаров.

Asia-Plus Заместитель премьер-министра Турции Тугрул Тюркеш

- Турция является основным импортером таджикской продукции. В нашу страну в прошлом году экспортировано товаров из Таджикистана на сумму свыше 200 млн долларов, а импорт турецкой продукции в РТ – свыше 115 млн долларов. В последние годы объем турецких инвестиций в экономику Таджикистана растет в различных областях, таких как производство пластмассовых изделий, пищевых продуктов, красок, ковровых изделий, мебели. Самой крупной инвестицией за последние годы является открытие в Душанбе завода по разливу Кока-Кола компании Coca-Cola İçecek Турции турецкой группы Анадолу, - рассказал зампремьер министра Турции.

Тугрул Тюркеш отметил, что турецкие предприниматели довольно активны на таджикском рынке.

- Сегодня на территории Таджикистана зарегистрированы более 88 турецких и турецко-таджикских совместных компаний. Отрадно, что у наших стран есть возможность развивать динамичный бизнес-диалог. Это будет означать качественно новый этап в двусторонних отношениях, - выразил уверенность зампремьер министра Турции.

В этот же день прошли переговоры в формате b2b между бизнесменами двух стран.

В составе турецкой делегации на переговорах участвовали представители компаний по производству сельскохозяйственной техники, модной индустрии, строительных материалов, логистики, косметики, ювелирных изделий, ИТ-технологий, продуктов питания и напитков, сектора услуг, упаковки, инженерии и многое другое.