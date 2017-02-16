Таджикистан поддерживает вступление Афганистана в ШОС, а соседняя страна обещает сохранение мира и стабильности в приграничных с Таджикистаном районах.

В Душанбе сегодня состоялась встреча министров иностранных дел Таджикистана Сироджидина Аслова и Афганистана Салохуддина Раббани, который находится здесь с официальным визитом. Под руководством двух министров также прошли таджикско-афганские межмидовские консультации в расширенном составе.

В ходе встречи министров и переговоров в расширенном составе были обсуждены пути дальнейшего расширения двусторонних связей, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, отмечалось в заявлении министров двух стран, сделанном после межмидовских консультаций.

«В свете поручений глав двух государств и договоренностей, достигнутых на высшем уровне, стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в реализации совместных планов и расширении договорно-правовой базы двусторонних отношений для наращивания сотрудничества в сферах экономики, торговли, энергетики, коммуникации, транзита, сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения, культуры, науки, образования и в других взаимовыгодных областях», - говорилось в заявлении глав МИД.

Также отмечалось, что с учетом возрастающей роли регионального сотрудничества и интеграционных процессов в деле обеспечения устойчивого развития Афганистана, стороны отметили необходимость дальнейшей реализации инфраструктурных проектов, энергетических и экономических программ, имеющих национальное и региональное значение.

В этом контексте была подчеркнута необходимость активизации деятельности Межправительственной комиссии по экономическому, торговому, социальному, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Исламской Республики Афганистан.

Было отмечено, что развитие таджикско-афганского приграничного сотрудничество является важным фактором укрепления многопланового и взаимовыгодного сотрудничества между Таджикистаном и Афганистаном.

Стороны также подтвердили необходимость расширения двустороннего сотрудничества в борьбе с угрозами экстремизма, терроризма, транснациональной организованной преступности, незаконного оборота наркотиков и другими вызовами региональной и международной безопасности. Таджикистан считает важным усиления роли афганских сил безопасности в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом.

Стороны отметили высокий уровень сотрудничества между двумя странами в рамках международных и региональных организаций, в частности ООН, ОЭС, ОИС и ШОС.

Глава МИД РТ также подчеркнул, что Таджикистан поддержит вступление Афганистана в Шанхайскую организацию сотрудничества. «Мы всегда поддерживали позицию дружественного Афганистана в региональных и международных организациях и выступаем за активное участие Афганистана и его полноправное членство в ШОС», - сказал Аслов.

Салохуддин Раббани в свою очерель отметил, что сегодня Афганистан находится на самой передовой позиции в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. «Эта проблема является не только внутренней, но имеет региональное значение», - отметил Раббани. Он заверил, что Афганистан не допустит проникновения террористов и экстремистов со своей территории в Таджикистан.

Раббани также обратил внимание на вопросы сотрудничества с Таджикистаном в области экономики. В частности, он выразил надежду на осуществление энергетического проекта CASA-1000, строительства железных дорог Туркменистан-Афганистан-Таджикистан и Китай-Кыргызстан-Таджикистан-Афганистан-Иран.

В заявлении глав МИД Таджикистана и Афганистана ничего не было сказано о дипломатических скандалах, в том числе резких заявлениях афганских чиновников.

В конце прошлого года экс-губернатор Кундуза Умар Суфи обвинил Таджикистан в сотрудничестве с «Талибан». Министерство иностранных дел Таджикистана назвало это заявление «провокацией».

Второй скандал был связан с высказыванием посла Афганистана в России Абдулкаюма Кучая, который в интервью афганскому видеоблоггеру Шафе Аёру заявил, что в Таджикистане действуют мафиозные группы, которые занимается наркотрафиком на афганской территории.

Заявления посла Афганистана в РФ вызвали негативную реакцию Душанбе и Москвы. МИД Таджикистана потребовал от Кабула разъяснений и просил «принять действенные меры по всестороннему анализу данного негативного выпада со стороны официального представителя Исламской Республики Афганистан».

Судя по сегодняшней дружественной и теплой беседе глав внешнеполитических ведомств Таджикистан и Афганистана, все недопонимания между странами уже улажены, и стороны продолжают взаимовыгодное сотрудничество в прежнем режиме.