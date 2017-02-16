Председатель города Канибадам Гайбулло Боири и депутат Маджлиси Намояндагон МО РТ по избирательному округу Канибадам, №19 Равшан Раджабов на днях встретились со студентами, обучающимися в столичных вузах. На встрече прошедшей в Таджикском институте языков им. С. Улугзода приняли участие более трехсот студентов.

По словам организаторов, встреча были инициирована председателем Согдийской области Абдурахмоном Кодири. В течении нескольких дней представители администрации Канибадама, ветераны труда встречались со студентами, познакомились с их социально-бытовыми условиями, успехами в учебе.

Малика Алиева

Ветераны в своих выступлениях указали на отеческую заботу правительства, проводимую молодежную политику страны и отметили значимость роли молодежи в общественно-политической жизни страны. Напутствовали их добиваться больших успехов в учебе.

В ходе встречи председатель города Канибадам Гайбулло Боири вручил пятнадцати отличившимся студентам денежное вознаграждение.

Малика Алиева

Представители администрации Канибадама ответили на вопросы земляков-студентов.

В заключении мероприятия все участники были приглашены на званный обед в ресторан «Канд».