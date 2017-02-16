Присяжные в Нью-Йорке во вторник, 14 февраля, признали 56-летнего Педро Эрнандеса виновным в похищении и убийстве шестилетнего Итана Паца в 1979 году. Расследование похищения длилось почти сорок лет, поиски похищенного ребенка приобрели национальный масштаб (лицо Патца печатали даже на пакетах молока), но найти убийцу удалось только в 2012-м. Подробности в материале «Медузы».

Итан Патц 25 мая 1979 года впервые в жизни вышел из дома в Нью-Йорке один — ему нужно было пройти пару кварталов и сесть на школьный автобус. До школы Итан так и не добрался. Когда вечером мать не дождалась его дома, то позвонила в полицию. Ребенка искали много лет, его фотографии публиковались и на Таймс-сквер, и на пакетах молока (после этого случая упаковки молока стали часто использовать для объявлений о пропавших детях).

Родители Итана Стэн и Джулия стали американскими знаменитостями: их постоянно приглашали на телешоу, а за расследованием следила вся страна. Родители тяжело переживали пропажу сына и боялись переезжать из квартиры в надежде, что их ребенок все же может вернуться. В 1983 году президент США Рональд Рейган провозгласил 25 мая, день, когда пропал Итан, национальным днем пропавших детей. Тело пропавшего мальчика найдено не было; официально его признали погибшим только в 2001 году.

Долгое время в причастности к похищению подозревали жителя Нью-Йорка Хосе Рамоса, который был знаком с няней Итана и домогался ее ребенка. Тем не менее, оснований для задержания Рамоса именно по этому делу не было. В 1987 году его судили по подозрению в изнасиловании других детей и признали виновным: с тех пор он сидит в тюрьме.

В одной из бесед со следователями Рамос признался, что в день пропажи Итана пытался совратить какого-то мальчика в том районе, где жил Итан, но у него не получилось. Рамос сказал, что на 90 процентов уверен — этим мальчиком был именно Итан Патц, но утверждал, что не имеет никакого отношения к его исчезновению.

Фото: Christopher Sadowski / Splash News / Vida Press Хосе Рамос (в центре), первый подозреваемый по делу

Родители Итана на протяжении многих лет были уверены, что убийца именно Рамос. В 2004 году они выиграли гражданский иск к Рамосу, по которому им присудили более двух миллионов долларов — решение скорее символическое, поскольку денег у сидевшего за решеткой Рамоса не было. Каждый год Стэн Патц присылал заключенному два письма — в день рождения ребенка и в день пропажи. В письма он вкладывал объявление о розыске Итана с надписью: «Что ты сделал с моим ребенком?»

В 2012 году в деле появился новый подозреваемый. Это Педро Эрнандес, которому на момент пропажи Итана было 18 лет. Эрнандес работал в магазинчике неподалеку от квартиры. Брат его жены сообщил полиции, что мужчина не раз говорил, будто бы убил ребенка много десятилетий назад; в ходе расследования эти слова подтвердили другие близкие Эрнандеса, в том числе его жена.

На допросе Эрнандес признался, что заманил ребенка в магазин, пообещав ему газировку. В магазине он начал душить его, потом, когда тот потерял сознание, положил в пакет и выкинул тело в мусорный контейнер. По словам Эрнандеса, он не понимал, зачем это сделал. Допрос длился более шести часов, первое время мужчина отрицал, что когда-либо видел ребенка, похожего на Итана, но затем начал сознаваться.

Суд над Педро Эрнандесом шел трудно: часть присяжных не верили, что есть доказательства его причастности к убийству. В конце концов, тело так и не было найдено, и версия о виновности Рамоса, осужденного педофила, выглядела более правдоподобной, чем признания ранее никогда не судимого Эрнандеса. Защита мужчины утверждала, что показания из него выбили, воспользовавшись тем, что Эрнандесу не объяснили его прав, а также что он не вполне понимал из-за низкого уровня IQ, что с ним происходит и чем ему грозят данные показания.

Фото: Louis Lanzano / Reuters / Scanpix / LETA Педро Эрнандес

В итоге первый суд по причастности Эрнандеса к убийству не смог установить вины подозреваемого: один из присяжных счел его невиновным, а этого достаточно, чтобы отправить дело на пересмотр. По мнению этого присяжного, доводы защиты о психических заболеваниях Эрнандеса и недостатка доказательств были убедительны. Этот вердикт выносился 18 дней.

На пересмотре дела после 9 дней в совещательной комнате присяжные все же единогласно решили, что именно Педро Эрнандес похитил и убил Итана Патца.

«Я очень, очень благодарен, что жюри наконец подтвердило то, что я и так знал долгое время. Что именно этот человек, Педро Эрнандес, совершил нечто ужасное так много лет назад», — сказал после вынесения вердикта Стэн Патц, который ходил на все судебные заседания по делу об убийстве сына. Приговор Эрнандесу будет вынесен 28 февраля, ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Штраф для Хосе Рамоса по просьбе родителей Итана Патца отменили.