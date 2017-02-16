В пригородном районе Рудаки за последние два года выявлены 200 фактов незаконной продажи земли, которым в основном занимаются организованные преступные группировки, заявил сегодня, выступая с трибуны Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана, генеральный прокурор республики Юсуф Рахмон.

«В этом районе ОПГ успели продать свыше 200 гектаров земли, на чем заработали около 5 миллионов долларов США, - заявил он. – Уже арестованы 28 участников подобных группировок».

По словам генпрокурора, из-за подобной преступной деятельности вышеназванных групп 58 дехканских хозяйств прекратили свою деятельность.

«Экс-мэр города Гиссар Усмон Сабзов незаконно принял свыше 400 решений о выделении гражданам участков земли для строительства домов. Все эти решения уже аннулированы, а земельные участки возвращены государству», - подчеркнул Юсуф Рахмон.

Генпрокурор обратил внимание сенаторов на то, что в прошлом году со стороны госорганов было проведено более 18 тысяч незаконных проверок деятельности таджикских предпринимателей.

Тем временем, спикер верхней палаты парламента Таджикистана Махмадсаид Убайдуллоев попросил генпрокурора положить конец незаконным проверкам со стороны госорганов деятельности частного сектора национальной экономики.

«Все чиновники, в конце концов, должны понимать, что без развития частного сектора экономики будет невозможно развивать страну в целом», - заявил Махмадсаид Убайдуллоев.