Бывший владелец «Рустамбанка» – первого частного банка в Узбекистане – 69-летний Рустам Усманов вышел на свободу после 19-летнего заключения. Предприниматель в октябре 1998 года был приговорен к 14 годам тюрьмы по обвинению в экономических преступлениях. В 2012 году власти продлили срок его заключения еще на пять лет, которые он провел в печально известной колонии «Жаслык».

Как сообщает Озодлик (Узбекская служба РАдио "Свобода", Усмонов был приговорен к 14 годам тюрьмы по обвинению в вымогательстве и незаконных валютных операциях в 1998 году, а в 2012 году срок наказания был продлен на 5 лет за то, что – по мнению властей – он нарушал внутренний распорядок в колонии.

Родные Усмонова и правозащитники считали, что его преследуют по политическим мотивам. В ноябре 2016 года международные правозащитные организации, включая Human Rights Watch и Freedom House, призвали правительство Узбекистана освободить банкира и еще нескольких заключенных, которые были названы "политическими".

Рустам Усманов считается одним из узбекских предпринимателей, который провел в колонии самый длительный срок.

Он вышел на свободу не по амнистии, а в связи с окончанием срока заключения.

Экономист Рустам Усманов, родившийся в 1948 году в городе Джалалабад в Кыргызстане, в годы горбачевской перестройки начал заниматься частным предпринимательством.

В 1987 году он открыл в Узбекистане пчеловодческое предприятие. Усманов заработал миллионы после того, как занялся разведением новой, приспособленной к условиям центральноазиатского климата породы красных червей «Олтин водий» («Золотая долина»), которые были выведены им на основе скрещивания знаменитых калифорнийских дождевых червей с местными особями.



В 1992 году он основал «Рустамбанк» – перчастный банк в Узбекистане.



Рустам Усманов являлся одним из предпринимателей, который оказался в поле зрения президента Ислама Каримова.



Однако спустя совсем немного времени «Рустамбанк», который считался одним из самых эффективных банков в Узбекистане, закрылся, а его владелец Рустам Усманов попал в немилость И.Каримову.



19 октября 1998 года Андижанский областной суд по уголовным делам приговорил Рустама Усманова к 14 годам лишения свободы по обвинениям в мошенничестве и незаконной купле-продаже иностранной валюты.

В октябре 2012 года, за несколько дней до выхода на свободу Рустаму Усманову предъявили обвинение в нарушении внутреннего порядка колонии и продилили срок заключения еще на 5 лет.



Несмотря на то, что бывший узбекский банкир был обвинен в совершении экономических преступлений, его родственники и правозащитники заявляли о том, что он является политическим заключенным.