Выступая на встрече с активом города Душанбе, президент Таджикистана рассказал, почему назначил своего сына на пост мэра столицы.

Президент отметил, что это решение с его стороны не было поверхностным.

«Прежде чем возглавить столичную мэрию, Рустам Эмомали получил необходимый опыт в серьезных госструктурах. Кроме того, не секрет, что в ходе решения назревших проблем в городе, на него не смогут негативно повлиять со стороны».

Эмомали Рахмон подчеркнул, что «Рустам Эмомали сумеет выполнить все возложенные на него задачи».

Глава государства рекомендовал сыну быть ближе к простому народу.

«Наш народ очень доброжелательный, отзывчивый. И ему нужно немногое – постянный свет, невысокие цены, достойная работа. Обеспечь их этим, и люди будут поддерживать тебя во всем. Будь ближе к народу, встречайся чаще с людьми, и не на помпезных мероприятиях, во дворцах. Иди к ним в их дома, посиди за дастарханом простого рабочего, служащего. Этим ты не только завоюещь их любовь, но и поймешь, как живется простому народу», - сказал глава государства.

Рустам Эмомали был назначен на пост мэра Душанбе 12 января 2017 года. Он сменил на этом посту Махмадсаида Убайдуллоева, который руководил таджикской столицей на протяжении 20 лет.