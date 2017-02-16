Спецслужбы фиксируют отток боевиков из зоны сирийского конфликта в страны проживания, заявил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ генерал-полковник Андрей Новиков на Х совещании руководителей антитеррористических центров СНГ, пишет ТАСС.

«Полученная информация, которая подтверждается нашими партнерами, свидетельствует о том, что количество боевиков, которые пытаются проникнуть в сирийско-иракскую зону, сейчас сокращается очень активно, и идет процесс возвращения подобного рода публики на территории стран проживания», - отметил Новиков.

Одной из тем совещания стали вопросы, связанные с пограничным режимом и фильтрацией боевиков, которые возвращаются из зон боевых действий.

Кроме того, по словам Новикова, обсуждена тема противодействия финансированию терроризма на пространстве СНГ, проект соглашения государств Содружества по обмену информацией в области борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, и их финансированием.

«Соглашение было подписано достаточно давно, и сейчас идет процесс его принятия в государствах», - отметил Новиков. По его словам, оно усилит оперативное взаимодействие спецслужб. «Мы будем обмениваться секретной информацией между спецслужбами государств содружества, касающейся борьбы с терроризмом и экстремизмом», - пояснил он.

Тематика совещания была продиктована ситуацией в афгано-пакистанской и сирийско-иракской зонах, где идет концентрация потенциала запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".

Напомним, по последним данным, которые были озвучены генеральным прокурором страны Юсуфом Рахмоном еще в 2016 году, в рядах террористических организаций в странах зарубежья на тот момент воевало более тысячи граждан Таджикистана.

"В 2015 году из рядов вооруженных группировок зарубежных стран в страну вернулись 147 граждан, 780 граждан РТ, воюющих за ИГ, объявлены в розыск", - сказал тогда генпрокурор.

По его словам, свыше 85 процентов граждан Таджикистана, воюющих в рядах незаконных вооруженных формирований за рубежом, попали туда из трудовой миграции, и большинство воюющих за «Исламское государство» таджиков - последователи «Салафии».

Однако в последние месяцы данные о реальном количестве воюющих в Сирии и Ираке на стороне террористов таджикистанцев властями не обнародуются.