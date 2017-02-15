Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев во время встречи с председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабековой. Бишкек, 15 февраля 2017 года.

Президентские выборы в Кыргызстане в соответствии с конституционным законом должны пройти в третье воскресенье ноября - 19 ноября 2017 года. Об этом заявил президент Алмазбек Атамбаев во время встречи с председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Нуржан Шайлдабековой, сообщает Азаттык.

«За оставшиеся до выборов девять месяцев надо устранить все недочеты и упущения в работе и обеспечить полностью открытые и честные выборы нового главы государства, – подчеркнул Атамбаев. – Только честные и свободные выборы обеспечивают легитимность власти и гарантируют стабильность в стране».

Нуржан Шайлдабекова проинформировала президента о текущей деятельности ЦИК, сообщив, что ее ведомство с учетом анализа прошедших выборов принимает меры для устранения недостатков и улучшения работы по организации выборов.

По законодательству Кыргызстана, президент избирается на один срок, что не позволяет действующему президенту Алмазбеку Атамбаеву выдвигать свою кандидатуру на выборах. О планах участвовать в электоральной гонке заявили бывший премьер-министр Темир Сариев, возглавляющий партию «Ак-Шумкар», и лидер партии «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев. Накануне партия Республика — Ата Журт» выдвинула бывшего премьер-министра Кыргызстана Омурбека Бабанова своим кандидатом на президентских выборах.