Президент Таджикистана Эмомали Рахмон потребовал от антикоррупционного агентства в срок до 1 июля завершить проверку использования бюджетных средств республики и столицы, выделенных на строительные объекты. Такое поручение глава государства дал сегодня, 15 февраля, на встрече с активом Душанбе, подчеркнув, что подробный отчет должен быть представлен и в правительство страны, пишет Радио «Озоди».

В своей речи Эмомали Рахмон поручил органу исполнительной власти города Душанбе «взять под строгий контроль процесс выполнения строительно-монтажных работ и соблюдения высокого архитектурного стиля, качество строительства и целевое использование бюджетных средств».

В конце января этого года Агентство по финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана начало расследование жалоб по поводу присвоения бюджетных средств в администрации города Душанбе. Не исключено, что речь идет о реализации проекта «Доступное жилье» в таджикской столице.

Абдукарим Зарифзода, заместитель руководителя Агентства по финансовому контролю и борьбе с коррупцией в беседе с журналистами 27 января сообщил, что деятельность мэрии подвергается проверке раз в два года. Очередная проверка в администрации столицы должна была пройти в мае 2018 года, но по просьбе нового мэра Душанбе Рустама Эмомали и на основе жалоб горожан решено провести внеочередную ревизию по поводу возможного присвоения бюджетных средств в мэрии, сказал Зарифзода.

По его словам, в антикоррупционное ведомство дважды обращался новый мэр города со ссылкой на жалобы жителей столицы по поводу проекта “Доступное жилье”.

Встреча Эмомали Рахмона с активом столицы, 15 февраля 2017 года Пресс-служба президента РТ

Глава государства отметил, что за последние 10 лет антикоррупционное агентство провело в бюджетных организациях и учреждениях столицы и прилегающих к ней районах 800 проверок, по результатам которых выявлен материальный ущерб на общую сумму 159 млн сомони.

По его словам, нецелевое использование бюджетных средств выявлено в основном при выполнении строительных работ. При этом Эмомали Рахмон привел в пример проверку финансово-хозяйственной деятельности Управления капитального строительства столицы.

Президент напомнил также о строительстве таких крупных объектов столицы как медицинский центр «Истиклол» и «Душанбе-Плаза», где по результатам проверок был выявлен материальный ущерб на общую сумму 100 млн сомони.