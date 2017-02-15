Полиция Малайзии задержала подозреваемую по делу об убийстве Ким Чен Нама, старшего брата главы КНДР Ким Чен Ына. Reuters со ссылкой на малайзийское государственное информагенство Bernama сообщает, что задержанная — гражданка Мьянмы.

В свою очередь корреспондент ChannelNewsAsia Шимуша Найду опубликовала в своем твиттере фото заявления малайзийской полиции, в котором говорится, что у задержанной были документы гражданки Вьетнама.

Задержание было проведено в одном из терминалов аэропорта Куала-Лумпура.

Представители правоохранительных органов Малайзии заявили, что речь идет о женщине, чей снимок, сделанный камерой видеонаблюдения опубликовали южнокорейские СМИ.

В руководстве полиции, сообщает The Star Online, подчеркнули, что женщину удалось опознать благодаря этому снимку.

Изображение сделано одной из камер видеонаблюдения в Куала-Лумпуре. На снимке женщина в футболке с надписью «LOL» и короткой синей юбке.

Ким Чон Нам умер в столице Малайзии 13 февраля. По предварительным данным, брат лидера КНДР был отравлен двумя женщинами в аэропорту Куала-Лумпура, откуда он собирался вылететь в Макао.

В СМИ выдвигались предположения, что покушение на Ким Чен Нама, уехавшего из КНДР несколько лет назад, совершили агенты северокорейских спецслужб.

Газета The Telegraph со ссылкой на источники в полиции Малайзии сообщала, что таксист, отвозивший женщин в аэропорт, рассказал следователям, что они были из Вьетнама.

Ким Чон Нам — старший но внебрачный сын экс-лидера КНДР Ким Чен Ира, впавший в немилость и отстранённый от наследования высшего поста. До начала 2000-х он считался наследником своего отца. Однако привыкший к западному образу жизни «наследный принц» в 2001 году был задержан в Японии с фальшивым паспортом, чем вызвал гнев отца. В результате Ким Чен Нам был изгнан из Северной Кореи и больше никогда туда не возвращался. Последние годы большую часть времени он проводил в праздном образе жизни в Макао — особом административном округе Китая.