Правительство Таджикистана облегчило налоговые нагрузки практически для всех видов индивидуальной предпринимательской деятельности, которые осуществляются на основе патента.

Согласно постановлению правительства РТ «Правила налогообложения индивидуальных предпринимателей, функционирующих на основе патента или свидетельства» в новой редакции (от 25 января), размер ставки патента снижен на 14-15%.

Так, за перевозку пассажиров легковым автотранспортом теперь нужно будет ежемесячно платить налоговикам 90 сомони вместо 105 сомони, микроавтобусами – 150 сомони вместо 177, а автобусами – 120 сомони вместо 139 сомони.

Плата за патент на реализацию мороженого, кондитерских изделий, меда, всех видов сладостей, самбусы, риса и сухофруктов снижена c 158 до 135 сомони, фруктов - с 123 до 105 сомони, безалкогольных напитков – с 105 до 90 сомони, насвая – с 281 до 240 сомони, а запчастей для транспортных средств – с 234 до 200 сомони.

Ежемесячная плата за патент, дающий право на пение на свадьбах и торжествах, снижена с 633 до 540 сомони, а музыкальные, танцевальные услуги, услуги ведущего на свадьбах и торжествах – с 139 до 120 сомони.

За содержание платного общественного туалета теперь нужно будет платить 180 сомони вместо 211 сомони, а за строительно-ремонтные работы на объектах физических лиц – 120 сомони вместо 139 сомони.

Отметим, что с 2014 года министерство финансов и налоговое ведомство были уполномочены ежегодно индексировать и устанавливать размер ставок патента с учетом уровня инфляции в предыдущем году.

Постановлением правительства в новой редакции в этом году размер ставок патента фактически снижен до уровня 2013 года.

Ожидается, что в ближайшие три года (до 2019 года) ставки патентов не будут изменены.