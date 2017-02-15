Накануне поздно вечером спасатели помогли вытащить из снежных заносов автомашину с пассажирами, среди которых была женщина с ребенком.

Инцидент произошел на 68 километре автодороги Душанбе-Худжанд. Звонок с просьбой о помощи о сотрудников дорожной компании IRS и ГАИ поступил в 22.30. По данным пресс-службы КЧС, в снежном плену оказалась автомашина марки «Опель-Зефира» с водителем и 4 пассажирами, среди которых была женщина с маленьким ребенком.

«Автомашина направлялась в Худжанд. Несмотря на предупреждение КЧС об опасности возникновения гололедицы, снежных заносов и схода снежных лавин на горных дорогах, колеса машины не были с зимними шинами, автомобиль не был оснащен цепями безопасности», - сообщила «АП» начальник пресс-центра КЧС Умеда Юсупова.

На всю операцию по спасению людей спасателям КЧС потребовалось чуть больше часа. Как только машину извлекли из снега, она направилась дальше в Худжанд.

Пресс-служба КЧС напоминает, что из-за зимних оттепелей, прогревание снега на солнечном склоне, дождей в горных районах резко повышается лавинная опасность, связанная с вероятностью схода мокрых лавин. Давление от мокрой лавины на 1 квадратный метр составляет 50 тонн!

В этой связи, КЧС еще раз убедительно просит население по мере возможности воздержаться от поездок, походов на лавиноопасные участки.

Напомним, накануне спасатели провели еще одну операцию по спасению водителя, автомашина которого оказалась под снежной лавиной.

«Так как наши спасатели были всего в одном километре от происшествия, на спасение мужчины потребовалось минут 15, не больше», - уточнила Умед Юсупова.