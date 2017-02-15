Сегодня исполняется 70 лет известному таджикскому актеру театра и кино Исфандиёру Гуломову. В преддверии своего юбилея Исфандиёр Гуломов делится воспоминаниями о жизни и творческом пути.

Истоки

Всё началось с любви. Мой отец, Хасани Гулом, уроженец кишлака Искил Систана в Иране, полюбил красивую девушку. Та отвечала ему взаимностью, но её родители были против их брака. Они отказали моему отцу, сославшись на то, что девушка ещё несовершеннолетняя. Гордость, обида и уязвленное самолюбие отца заставили его ночью сесть на коня, покинуть родные края и отправиться в Мешхед. Уже на следующий день по горячке он подался в солдаты в армию шаха, где служил и воевал два года.

Это были двадцатые годы прошлого века. Волею судьбы он вместе с другими инакомыслящими и передовыми людьми Ирана оказался в Советском Союзе. Так как он был грамотным, его отправили в Таджикистан.

Много лет он воевал в отрядах Красной Армии против басмачей. Позже долгие годы занимался преподавательской деятельностью, построил школу, в которую сам Нусратулло Махсум назначил его директором.

В 1937 году моего отца обвинили в шпионаже и посадили в тюрьму. Его пытали, добивались признания, что он является английским шпионом, но он не признал вины. «Я никогда в жизни не видел ни одного англичанина и не был в Англии. Я простой солдат и учитель», - говорил он. Отец требовал, чтобы подняли его документы, разобрались в его деле. Лишь через три года признали обвинение незаконным. Отца отпустили, попросив у него прощения. Как вспоминал отец, он не плакал, когда его били, пытали три года, держался, но когда услышал слова о прощении, заплакал. Ему дали три буханки хлеба, несколько кусков сахара и отпустили.

Когда отца посадили, досталось и моей матери. Её били, издевались над ней. Она была женой «врага народа». Однажды ночью с двумя маленькими дочерьми она убежала из своего дома в Шахринаве, нашла знакомую иранку недалеко от Гиссара и жила у неё все эти три года. Они занимались рукоделием и кормились этим. Когда отца отпустили, он вернулся в Шахринав и увидел свой пустой, разворованный дом, без окон и дверей. Он нашёл мать, привез семью в дом, и они начали жить и обустраиваться дальше.

Моя мать была дочерью раскулаченного дехканина из Шахринава, которого сослали в Сибирь. В четырнадцать лет она осталась совсем одна. Отец пожалел её, и они через некоторое время поженились.

Мама родила 10 детей, двое из которых умерли в раннем детстве. Родители и дети: Фатима, Соджида, Музаффар, я, Гульчехра, Шахриёр, Гулбахор, Бахтиёр - жили в Шахринаве. В родительском доме сейчас живет мой брат Шахриёр с семьёй.

Актером я стал случайно

Моя сестра Фатима любила искусство, участвовала в самодеятельности. Когда она училась на первом курсе пединститута, на факультете химии и биологии, в Душанбе для набора студентов приехали представители ГИТИСА. Тогда было трудно найти девушек-студенток: родители отказывались отправлять своих дочерей учиться на актрису, да ещё и в Москву. Мою одаренную сестру заметили, еле уговорили отца, чтобы он отпустил её учиться. Министром культуры был тогда Мехрубон Назаров. Он сказал отцу, что Фатима будет учиться в Литературном институте. Позже сестра Соджида тоже поступила в ГИТИС. Так две мои сестры исполнили свою заветную мечту – стали актрисами.

А у меня были другие наклонности. Я очень любил читать, в оригинале на фарси читал наших классиков, жил литературой. Меня особенно интересовал арабский язык. Хотел поступить на факультет востоковедения в университет. После окончания школы я подал туда документы и ждал экзаменов. В том году в Душанбе приехал ректор ГИТИСа, чтобы набрать студентов в таджикскую студию. Так как у меня был хороший голос, я пел, читал стихи, Фатима предложила мне показаться ректору.

«Твои экзамены на востоковедении ещё не начались, попробуй сдать здесь, может, пройдешь; а не пройдешь - ты ничего не теряешь, позже сдашь свои экзамены на факультете востоковедения», - сказала она. Вот так, на авось, я сдал экзамены, и меня приняли в ГИТИС. Может, это судьба, но я об этом не жалею.

У моей сестры Фатимы – лёгкая рука, она проторила путь в искусство не только мне и Соджиде: её сын Барзу Абдуразаков – режиссер, наша племянница Мохпайкар Ёрова – актриса театра и кино.

Театр и кино

Театр я люблю больше. В театре от начала до конца ты в образе, проживаешь роль как жизнь. Чувствуешь дыхание, эмоции, энергию зрителей. Тебе аплодируют, ты даришь частичку своего тепла, видишь отдачу от зрителей. Моя любимая роль в театре - Шах в спектакле «Гадальщик Афанди». Также мне дорог спектакль «Дон Жуан», где я исполнял две роли – молодого Пьеро и старого г-на Диманша. Кино делает человека известным. Но, в отличие от театра, сцены в кино могут снимать с конца, кусками, актер всегда должен быть сосредоточен на своей роли. Там нет непрерывной жизни, как в спектакле.

Любимая роль в кино – Мансур Абдурахимов в фильме «Легенда тюрьмы Павиак». После выхода этого фильма я стал очень популярным, будучи молодым актером.

Люблю роль Поэта в фильме «Смерч». Там я выполнял каскадерские трюки, было интересно. Все роли мне дороги, в каждую роль актер вкладывает частичку сердца. Надо полностью отдаться роли, изучить своего героя: характер, психику, пластику, мимику и др. Мы фантазируем о жизни героя, придумываем его мир.

Моя семья

Моя супруга – Хусейнова Бону. Мы вместе 45 лет. За это время у нас не было конфликтов или разногласий. Мы уважаем и любим друг друга. Она очень хороший человек. Бону - мать моих детей, мой друг, партнер, режиссер, критик, помощник, соратник. Когда я готовлюсь к роли, она читает реплики моих партнеров по сцене, так мы вместе репетируем. По специальности Бону библиограф, много лет работала в библиотеке им. Фирдоуси. Нас объединила любовь к литературе, искусству. В нашей домашней библиотеке 1800 книг, это наше духовное богатство.

Мы знакомы с детства, наши семьи дружили. Когда я закончил ГИТИС и приехал в Душанбе, сестры посоветовали мне Бону в качестве невесты. Наша первая встреча состоялась в библиотеке им. Фирдоуси, куда я пришёл под предлогом, что мне нужна книга. Мы поговорили, а потом ещё «случайно» я встречался с ней несколько раз. Однажды я пригласил её на премьеру фильма «Легенда тюрьмы Павиак» с моим участием в Дом кино. Это было первое свидание. Она пришла с племянницей Наной. После фильма вся творческая группа, как это полагается, собралась на банкет, но я не пошел. Я проводил Бону до дома. После мы стали встречаться, и через несколько месяцев поженились, в 1971 году.

Мы вырастили троих замечательных детей – двух дочек и сына. У нас семеро внуков: один внук и шесть внучек. От своих родителей мы познали, что надо любить, беречь семью. И мы постарались передать это нашим детям. Мне повезло с женой, ведь среди актеров мало крепких браков, семьи часто распадаются. Жить с актером тяжело: много соблазнов, интриг, длительные отлучки в связи с работой, переезды… Когда я стал популярным, многие девушки хотели встречаться со мной. Мудрость Бону сохранила нашу семью, она всё вытерпела, потому что любила и доверяла мне.

15 февраля 2017 года в 17:00 состоится творческий вечер, посвященный 45-летию творческой деятельности и 70-летию известного актера театра и кино Исфандиёра Гуломова. В программу творческого вечера включены отрывки из спектаклей и художественных фильмов с участием Исфандиёра Гуломова. Вход свободный.

ГУЛОМОВ ИСФАНДИЁР ХАСАНОВИЧ

Родился 15 февраля 1947 года. В 1971 окончил ГИТИС. Актер Таджикского государственного академического театра драмы им. А.Лахути. Более 80 ролей в театре и 50 ролей в кино.

Театральные работы: Федор Иванович («Капля в море» М.Холова), Шах («Гадальщик Афанди» А.Бахори), Ванеев («Протест семнадцати» Ю.Лиманова), Собир («Умед» Ш.Солехова), Муллокарим («Сорняки» С.Сафарова), Коко («Заблудший» М.Хаёлова)

Фильмография: «Аз воздам» (Белоруссия - Польша); «Кемине» (Туркмения), «Расстанемся - пока хорошие», «Ау! Ограбление поезда», «Луковое поле», «Свидание в Самаре» (Россия); «Смерч», «Куда вел след динозавра», (Таджикистан); «Хромой дервиш» (СССР, Венгрия, Турция), Восход над Гангом (СССР, Индия); «Последняя ночь Шахерезады», «Новые сказки Шахерезады» (СССР, Сирия); «Говорящий родник», «Государственная граница», «Красный песок», «Гляди веселей», «Мир вашему дому», «Бросок», «Весенняя мелодия», «Осада» (СССР); «Четверо из Чорсанга», «Легенда тюрьмы Павиак».

В разные годы Исфандиёр Гулямов работал в Молодёжном театре им. М.Вахидова, в Театре кукол г. Душанбе, в Музыкально-драматическом театре им. К.Худжанди, в Русском драматическом театре им. В.Маяковского. В настоящее время работает в Академическом театре им. Лахути.