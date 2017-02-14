28 лет назад, 15 февраля 1989 года, последняя военная колонна советских войск покинула Афганистан.

Интервью с председателем общественной организации «Инвалиды войны в Афганистане» Хикматулло Мирзоевым.

- Каждый раз с приближением значимых дат – День Независимости, Национального единства, дни ввода или вывода советских войск из Афганистана, День Победы, мы начинаем искать средства для оказания единовременной помощи инвалидам-«афганцам», семьям погибших воинов-интернационалистов, и каждый раз приходится обращаться в десятки структур. К сожалению, мало кто из них протягивают нам руку помощи…

У нас нет нормального офиса, где бы мы могли проводить свои мероприятия, открыть свой музей боевой славы, проводить встречи с молодежью в целях их патриотического воспитания, и наконец, достойно встречать своих бывших однополчан, как это делают, например, в России, Беларуси.

Есть проблемы и в таком, казалось бы, очевидном деле, как определении инвалидности «афганцев». Из-за того, что в комиссиях нет наших представителей, порой доходит до абсурда – потерявшего в войне руку «интернационалисту» не признают инвалидом-ветераном войны, не говоря уже об их бесплатном лечении…

Подробно о том, как служил наш «шурави» в той войне и как живется бывшим «афганцам» Таджикистана сейчас, читайте уже завтра, 16 февраля, в свежем выпуске газеты «Asia-Plus»