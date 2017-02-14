Французский бизнесмен подал в суд на компанию Uber. Истец требует 45 миллионов евро за развод, который произошел из-за его измены жене. Бизнесмен винит компанию в том, что если бы не технический сбой, жена никогда бы не узнала о его любовнице и не подала бы на развод. Об уникальном иске, как сообщает «Медуза», рассказала газета Le Figaro.

Французский бизнесмен (его имя местной прессой не называется) утверждает, что однажды залогинился в Uber с телефона жены, но потом вышел из приложения. Тем не менее, программа продолжила посылать его жене уведомления всякий раз, как он вызывал машину. В том числе, отправляясь к любовнице.

По мнению истца, именно эти уведомления заставили жену заподозрить его в измене и подать на развод.

Поскольку представители компании Uber не комментируют иск, газета Le Figaro провела эксперимент и воспроизвела описанный в поданных в суд документах эффект. В результате выяснилось, что программный сбой возникает у владельцев айфонов с оперативной системой, которая не обновлялась с декабря 2015 года. Пользователи айфонов с обновленной ОС и пользователи андроидов — в безопасности.

Сложно оценить, сколько из 40 миллионов пользователей Uber могут быть жертвами такого же сбоя (фр.яз.) LE FIGARO

Le Figaro отмечает, что мобильные приложения все чаще становятся причиной разводов и доказательством этих причин в суде. Например, по данным Американской академии семейных юристов за 2010 год, Facebook уже тогда был причиной каждого пятого развода.