О том, что 47-летний водитель попал под лавину, спасатели узнали от самого мужчины, который смог позвонить в службу спасения. Инцидент произошел на 71 км автотрассы Душанбе-Худжанд.

В Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве РТ поступил звонок от мужчины, который просил о помощи. С его слов стало известно, что его машина попала под лавину на трассе Худжанд-Душанбе, сообщила «АП» начальник пресс-центра КЧС Умеда Юсупова.

В ходе проведения экстренной поисково-спасательной операции, спасатели КЧС, которые базируются на 72 км автотрассы Душанбе-Худжанд, из-под снежного завала из автомашины марки «Ниссан» вытащили водителя - 47-летнего Бахтиёра Шафиева.

«Инцидент произошел на 71 км участка автодороги Душанбе-Худжанд. Спасатели незамедлительно оказали ему первую медицинскую помощь, обогрели и дали горячее питание. На данный момент пострадавший находится в безопасности», - сообщила Юсупова.

По ее словам, высота лавины составила 5 метров, а длина - 12 метров.

КЧС еще раз обращается к гражданам и гостям республики с просьбой воздержаться от поездок на лавиноопасные участки до 18 февраля текущего года.

КЧС предупреждает, что по данным Агентства по гидрометеорологии страны, с 15 по 18 февраля ожидается выпадение осадков, в горных районах — в виде мокрого снега.

На автодорогах Душанбе-Худжанд, Душанбе-Лахш, Душанбе-Рашт, Душанбе-Сангвор, Душанбе-Хорог, Ванч-Хорог, Рушан-Хорог, Хорог-Ишкашим, Хорог-Мургаб ожидается гололедица, местами — снежные заносы. Сохраняется вероятность схода снежных лавин, могут быть камнепады.

В этой связи КЧС еще раз убедительно просит граждан по мере возможности воздержаться от поездок, походов на лавиноопасные участки, от сбора дров и охоты.

Водителям при движении в горной местности или на лавиноопасных участках автодорог необходимо строго соблюдать установленный интервал движения между автомобилями.