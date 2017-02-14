Национальный банк Таджикистана запустил порядок уведомления об открытии гражданами республики счетов в зарубежных банках в режиме онлайн. Данную инициативу в регуляторе связывают с «экономией времени граждан и упрощением порядка оповещения».

Граждане Таджикистана вне зависимости от своего месторасположения могут информировать НБТ об открытии счета в зарубежных банках посредством единого окна оповещения в режиме онлайн, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Данное нововведение налажено регулятором «в целях экономии времени граждан и упрощения порядка уведомления об открытии банковских счетов со стороны резидентов в зарубежные банки».

Согласно закону РТ «О валютном регулировании и валютном контроле», граждане республики могут без каких-либо ограничений открывать в зарубежных банках счета (депозитные, сберегательные и др).

Однако, законодательство обязывает граждан оповещать Нацбанк и налоговые органы об открытии таких счетов не позднее десяти рабочих дней.

Регулятор в свою очередь не позднее пяти рабочих дней после получения уведомления выдает резидентам подтверждающий документ. Без наличия такого документа кредитные организации не имеют право переводить денежные средства резидентов на их счета в зарубежные банки.

Несвоевременное уведомление НБТ об открытии счета в зарубежном банке считается нарушением законодательства, за что нарушитель привлекается к ответственности.