Экономист из Узбекистана Рауфхон Салахужаев вошел в топ лист RePEc сильнейших молодых экономистов мира за последние 5 лет.

Преподаватель экономики Международного Вестминстерского университета в Ташкенте, единственный из стран СНГ вошедший в этот список, опережая представителей Английского банка, Гарвардского и Стэнфордского университетов, Парижской экономической школы, занял в рейтинге 32-е место, сообщает узбекское агентство Podrobno.uz.

«Сегодня Я достиг своей новой высоты. Проснувшись утром, Я узнал, что в рейтинге 100 лучших молодых экономистов планеты Я стою на 32 месте, окруженный PhD выпускниками Гарварда, Йеля, Брауна и Дюка», – Салахужаев написал на своей странице Facebook.

По данным УзА, он в числе очень немногих ученых ведет исследования в новом направлении макроэкономики «Глубинные факторы роста экономики». Его диссертация посвящена исследованию роли институтов интеллектуального капитала и рынка в экономическом развитии государств.

В 2012 году Салахужаев стал обладателем стипендии Fulbright (США), в Нью-Йоркском государственном университете получил научную степень магистра экономики. В настоящее время совмещает работу преподавателя в университете и старшего научного сотрудника в Институте прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

Около 20 научных статей молодого экономиста, которому еще нет 30 лет, опубликованы в таких ведущих научных журналах, как Intelligence, Kyklos, Environmental Research.

До этого, как правило, в рейтинге проекта RePEc - Research Papers in Economics (Научные статьи по экономике), координируемого отделом исследований Федерального резервного банка США, лидировали в основном выпускники и сотрудники Гарвардского, Йельского университетов, Лондонской экономической школы и других известных в мире научно-исследовательских центров.