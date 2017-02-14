«АП» вместе с представителями новой компании «Rakhsh Taxi Dushanbe» собрала для вас несколько полезных лайфхаков, которые помогут в эти ненастные дни, пользоваться такси, экономить и получать приятные бонусы.

Выбирайте свой маршрут

Водитель должен следовать клиентскому маршруту. Поэтому, можете смело указывать наиболее короткий маршрут водителю, чтобы быстрее добраться до пункта назначения и соответственно сэкономить.

Мы проверили это правило на водителях компании «Rakhsh Taxi Dushanbe», вызвав их по короткому номеру 3333 - работает. Водители в этой службе максимально вежливые люди и поэтому желание пассажира для них – закон.

Пользуйтесь официальными службами такси

В отличие от «бомбил» водители в службе такси практически не остаются без клиентов, им не нужно ездить по городу в поисках пассажиров и соответственно, возмещать свой ущерб за их счет. Кроме того, ценообразование у «бомбил» часто зависит от места, где он подобрал клиента: около солидного заведения – цена выше, у рынка – ниже и т.д. Оно вам надо? Ну, и качество услуг у «бомбил» и в службе такси – совершенно разные категории. Например, ни у одного частника в Душанбе вы не найдете детское кресло и никто не сможет предоставить такие услуги, как «трезвый водитель» или «своя музыка». В службе «Rakhsh Taxi Dushanbe» все это предусмотрено.

Плюс, к этому компания предлагает только автомобили высокого уровня комфорта.

Используйте мобильные приложения

Современные службы такси активно используют собственные мобильные приложения; заказывая автомобиль через них, клиенты могут получать бонусы. Например, осуществляя заказ через мобильное приложение «Rakhsh Taxi Dushanbe » (скачать его можно в App Store и Google Play), клиенты получают на баланс в приложении один сомони, если сумма поездки равна от 20 до 40 сомони; два сомони, если поездка обошлась от 40 до 60 сомони или три сомони, в случае, если счет составил выше 60 сомони. Эти бонусы особенно эффективны при поездках за город, т.к. тарифы за пределами Душанбе у всех служб такси выше, чем по городу.

Машины «Rakhsh Taxi Dushanbe» можно легко узнать по их яркому оформлению.

Выбирайте подходящий тариф

В службах такси, как правило, существует линейка различных тарифов, среди которых можно подобрать наиболее подходящий для себя вариант. В «Rakhsh Taxi Dushanbe» таких тарифов пока два: «Эконом» - каждый километр стоит 2,3 сомони и «Комфорт» - 2,5 сомони.

Кстати, в службе «Rakhsh Taxi Dushanbe» в смс-сообщениях вам предоставят сумму вашей поездки именно в соответствии с маршрутом.

Подпишитесь на службу такси в социальных сетях

Официальные службы такси регулярно проводят всевозможные акции, о которых сообщают на своих сайтах или в социальных сетях. Например, «Rakhsh Taxi Dushanbe» сейчас проводит розыгрыши двухсторонних купонов. На одной стороне такого купона клиент найдет «подарочный сертификат на поездку, скидка 50%», на другой - «скидку 5% на туристическую поездку от компании «Скай Тур».

Кроме того, сейчас «Rakhsh Taxi Dushanbe» разыгрывает поездку в Дубай от компании «Скай Тур». Чтобы принять участие в этой акции необходимо подписаться на страницу службы в Facebook, заказать такси через приложение, сделать скриншот конечного итога заказа, добавить его в комментарии к публикации об акции. Победитель будет выявлен спонтанным генератором.