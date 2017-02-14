Название: Обитель зла: Последняя глава
Жанр: ужасы, фантастика, боевик, триллер
Страна: Германия, Франция, Канада, Австралия
Слоган: «The beginning of the end»
Режиссер Пол У. С. Андерсон
В главных ролях Милла
Премьера в Душанбе: 16 февраля, смотрите в кинотеатре «Навруз»
Описание сюжета
Действия фильма разворачиваются с того момента, на котором закончилась предыдущая часть. После того как Вескер предал Элис в Вашингтоне, конец истории человечества стал еще ближе. Элис последняя надежда на спасение мира. Она должна вернуться к точке отсчета, туда, где все и началось город Раккун-Сити, где корпорация «Амбрелла» готовится к финальной атаке по тем, кому удалось выжить.
В гонке со временем Элис вооружится до зубов и объединится с друзьями и теми, кого не ожидала увидеть в роли своих союзников. Вместе они будут биться против армии мертвецов и новых чудовищных мутантов. Находясь под угрозой потери своих способностей и готовясь к неминуемой атаке корпорации, Элис столкнется с еще более трудными проблемами, а человечество тем временем будет находиться на грани гибели.
Авторизуйтесь, пожалуйста