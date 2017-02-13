Совет улемов Таджикистана не рекомендует таджикской молодежи отмечать День святого Валентина – праздник всех влюбленных.

Подобная «рекомендация» была озвучена на сайте Совета улемов в рубрике «Вопросы-ответы».

Один из посетителей сайта по имени Хайём задал вопрос Совету улемов: «Можно ли праздновать День влюбленных, не противоречит ли это правилам Шариата?». В своем ответе Совет улемов назвал празднование Дня святого Валентина противоречащим исламу.

«Шариат запрещает интимные связи без никоха - обряда бракосочетания. С точки зрения религии, чистая и истинная любовь происходит между людьми только после заключения брачного союза, основами которого являются доброта и любовь, милосердие и чувство ответственности», - отмечается на сайте Совета улемов.

При этом, Совет улемов напоминает таджикистанцам, что в исламе есть только два праздника - Иди Рамазан и Иди Курбон.

«Согласно Шариату, если человек не грешит, то каждый день для него является праздником», - отмечает Совет улемов.

Подарки ко Дню влюбленных в одном из ларьков в подземном переходе возле Душанбинского ЦУМа. Радио "Озоди"

День святого Валентина, или День всех влюблённых — праздник, который 14 февраля отмечают многие люди по всему миру.

Отмечающие этот праздник дарят любимым и дорогим людям цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки (часто в форме сердечка), со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви — «валентинки».

В последние годы этот праздник стал популярен и в Таджикистане: школьники, молодые и не очень молодые жители страны в этом день атакуют цветочные ларьки и подарочные магазины, где в преддверье праздника красуются яркие «валентинки» и сувениры.