Пожилые люди Душанбе порадовали горожан и гостей столицы своим рукоделием, а главное почувствовали, что они не одиноки.

В гостинице Serena Dushanbe в честь 25-летия территориального центра оказания социальной помощи пожилым людям и инвалидам города Душанбе вчера прошла благотворительная акция по сбору средств на оказание помощи престарелым, находящимся в трудной жизненной ситуации.

На ярмарке пожилые люди центра смогли продать продукцию, сделанную собственноручно. Ассортимент на ярмарке был очень разнообразным, начиная от изделий из вышивки лентами и бисером, заканчивая картинами, игрушками и национальными сувенирами. Каждый житель и гость столицы мог принять участие в акции, чтобы сделать общий вклад и оказать материальную поддержку людям, находящимся в бедственном положении.

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По словам организаторов, основная цель акции заключалась в привлечении внимания общественности к проблемам пожилых людей, а также в сборе денежных средств, чтобы некоторые бытовые, материальные, медицинские и продовольственные проблемы инвалидов и пожилых людей были хоть частично решены.

- Часть вырученных средств пойдет на приобретение расходных материалов и фурнитуры для рукодельниц, основная же часть пойдет на премии престарелым, чьи работы были выставлены на выставке, - рассказывает директор Центра оказания социальной помощи для пенсионеров и инвалидов Душанбе Мухаббат Зарипова.

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По ее словам, сумма от предыдущих ярмарок продаж всегда была небольшой и колебалась в пределах 250-350 сомони, но все же проводить такие мероприятия очень важно:

- Помимо материальной составляющей выставки-ярмарки несут сильную моральную помощь. Престарелые таким образом имеют возможность почувствовали свою надобность и полезность для общества, ведь после выхода на пенсию их не покидает мысль о том, что о них все забыли, - говорит Мухаббат Зарипова. – Мы благодарны каждому, кто не поленился и пришел сегодня на выставку, ведь делая добровольные пожертвования, они не просто делятся материальными ценностями, но и дарят радость и надежду на лучшее будущее.

Среди посетителей выставки можно было увидеть как местных жителей, так и много иностранцев, которые с удовольствием общались со стариками и интересовались их работами.

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- На выставку пришло так много людей, что я поняла, что нахожусь на правильном пути, - расчувствовалась 84-летняя мастерица Лидия Александровна Юркова. – Видимо, несмотря на свой возраст, я еще могу сотворить что-то красивое и полезное. До того, как я стала членом кружка рукоделия и посетительницей Центра, я чувствовала себя заброшенной, одинокой. Все мои родственники умерли давно, и мне было даже не с кем пообщаться. А сейчас у меня много друзей, и время летит незаметно.

Инициаторами акции выступили Американский совет по Международному образованию совместно с территориальным центром оказания социальной помощи для пенсионеров и инвалидов города Душанбе.

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Напомним, что Центр оказывает социальную, психологическую, юридическую, медицинскую помощь престарелым людям, оказавшимся в тяжелых жизненных ситуациях. На сегодняшний день постояльцами Центра является 102 человека.

Престарелые и обездоленные могут обратиться в территориальный Центр как на основе стационарного, так и дневного обслуживания. В первом случае, на помощь могут рассчитывать люди, лишившиеся жилья и с серьезными проблемами со здоровьем. В этом случае обратившиеся могут бесплатно проживать в Центре от 3 до 6 месяцев.

За это время сотрудники оказывают социальную помощь, занимаются восстановлением документов, при необходимости делают инвалидность, договариваются с медицинскими учреждениями и проводят операции, и после получения направления из Министерства труда и социальной защиты РТ распределяют по республиканским домам интернатам.

В случае дневного обслуживания члены Центра могут рассчитывать на трехразовое бесплатное питание, развлекательную программу и участие в кружках пения, рукоделия, рисования, психологическую помощь, услуги парикмахера и химчистки.