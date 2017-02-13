Композиция британской певицы Адель «Hello» получила премию «Грэмми» в номинации «Песня года». Также артистка была отмечена за лучшее сольное поп-исполнение и лучший поп-альбом. Однако от последней награды певица отказалась в пользу «вдохновляющей» пластинки Бейонсе «Lemonade».

Композиция британской певицы Адель «Hello» была названа «песней года» по версии «Грэмми». Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter Американской академии звукозаписи. Имя победительницы, как сообщает CBS News, объявила канадская певица Селин Дион. Она же вручила Адель статуэтку.

Соперниками британской исполнительницы в этой номинации также были певица Бейонсе с песней «Formation», Джастин Бибер с композицией «Love Yourself», Лукас Грэхем с песней «7 Years» и «I Took a A Pill in Ibiza» Майка Познера.



В этот же вечер Адель была отмечена за лучшее сольное поп-исполнение (песня «Hello») и лучший поп-альбом. Награду получил диск «25», однако от этого знака отличия исполнительница отказалась, пишет Би-би-си. «Я не могу принять эту награду», — сказала Адель, заявив, что «Грэмми» в этой номинации должна получить Бейонсе и ее «вдохновляющий» альбом «Lemonade». «Эта пластинка для меня была настолько монументальной, так хорошо продуманной, такой красивой и так обнажающей душу», — сообщила британская певица.



В феврале 2016 года Адель стала обладательницей четырех наград премии Brit Awards. Тогда ее признали лучшей сольной исполнительницей года Великобритании. Кроме того, награды получили ее пластинка «25» и сингл «Hello». Также певица победила в номинации «Международный успех».



Премия «Грэмми» ежегодно вручается в более чем 70 номинациях. Награда была учреждена Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний в 1958 года.