Специальный представитель и координатор ОБСЕ Мадина Джарбусынова отметила, что сейчас первоначальная цель - предотвратить механизм подобной вербовки, сообщает ТАСС.

ОБСЕ разрабатывает механизм предотвращения вербовки в террористическую организацию «Исламское государство». Об этом сообщила специальный представитель и координатор ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми Мадина Джарбусынова в ходе встречи с председателем Государственного Совета Татарстана Фаридом Мухаметшиным.

«Я два года назад была в Таджикистане, в администрации президента обратили мое внимание на то, что очень много молодых таджиков, в том числе семейных, с детьми различными путями приезжают в Таджикистан и присоединяются к ИГ. Затем их родители стали обращаться и рассказывать, как эти молодые люди затем оказываются в Сирии, Ираке. По той информации, которой с нами поделились, это практически вербовка, обман этих молодых людей и насильственное удержание членов их семей и детей. Мы сейчас пытаемся найти экспертов, которые могли бы проанализировать, имеет ли происходящее отношение к торговле людьми», - сказала она.

Джарбусынова добавила, что сейчас первоначальная цель - предотвратить механизм подобной вербовки. Специальный представитель ОБСЕ приехала в РФ для изучения опыта в сфере борьбы с торговлей людьми. В России у нее пройдут встречи в МВД, в Следственном комитете, она также встретится с членами Общественной палаты.

Между тем, по данным МВД Таджикистана, в настоящее время в боевых действиях в Сирии и Ираке принимают участие более 1100 граждан Таджикистана, с ними выехали 150 семей.