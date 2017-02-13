"Я построю великую стену - и никто не строит стены лучше меня, поверьте", - заявил Трамп еще в июне 2015 года, когда впервые упомянул о намерении сделать границу с Мексикой осязаемой. 25 января 2017 года президентский указ о стене был подписан, а двумя днями позже американский президент наложил временный запрет на въезд в США граждан семи преимущественно мусульманских стран.