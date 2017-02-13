Цветов из рук канцлера Ангелы Меркель удостоился Франк-Вальтер Штайнмайер, избранный в воскресенье на пост президента Германии с результатом 931 голос из 1260, сообщает Евроньюс.

Выборы состоялись в Берлине, в историческом здании рейхстага. В соответствии с Конституцией 1949 года, они проводятся без прений специально созываемым для этого Федеральным собранием. Собрание состоит из 630 депутатов бундестага и 630 представителей федеральных земель страны. Для избрания был необходим минимум 631 голос.

Всего от политических партий были выдвинуты пять кандидатов, но фаворитом с самого начала считался экс-глава МИДа Франк-Вальтер Штайнмайер – кандидат правящей коалиции.

Мало кто сомневался, что он будет избран уже в первом туре. 61-летний Штайнмайер, согласно последним соцопросам, – сегодня самый популярный политик в Германии. К присяге новый глава государства будет приведет лишь в следующем месяце. Срок полномочий действующего президента Йоахима Гаука истекает 18 марта.

Как напоминает ТАСС, президент ФРГ выполняет преимущественно представительские функции, внешняя и внутренняя политика находятся в ведении правительства во главе с канцлером. Президент представляет государство на международной арене, заключает от имени Германии договоры с другими странами, обладает правом помилования. Он участвует в формировании правительства, предлагая Бундестагу кандидатуру на пост федерального канцлера (после консультаций с руководством партийных фракций он выдвигает кандидатуру от крупнейшей фракции), по предложению канцлера назначает и освобождает от обязанностей министров. В исключительных случаях имеет право досрочно распустить парламент и назначить новые выборы.

Президент подписывает законы после того, как их принял Бундестаг и одобрил Бундесрат (палата представителей федеральных земель). Глава государства контролирует соответствие закона конституции и может отказаться его подписать, отправив на доработку.