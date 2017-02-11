Абдурахмончику пять лет. У мальчика есть все, дом, друзья, а главное безумно любящие его – мама и папа. Но этого всего не могло бы быть, если бы крошечного трехдневного младенца не подкинули в дом Инобат Кабиловой.

Счастливое детство Абдурахмончика началось с трагедии в семье Инобат. Ее единственный сын, 19-летний Абдуджаббор утонул. Родители потеряли покой, Инобат вообще вся извелась, поседела буквально за один день. Муж слег. Жить дальше помогала лишь одна мысль – усыновить мальчика из детского дома, подарить ему семью. Инобат не раз говорила об этом соседям и родственникам.

И вот однажды, в пять утра со двора дома послышался слабый писк. Во дворе лежал кулек, в котором был завернут мальчик. Его подкинули…

Сколько радости принес в семью этот кроха. Семья усыновила Абдурахмончика официально. Теперь он носит фамилию своего отца – Абдурахима Абдуганиева. Радоваться бы и жить, но каждый день для семьи и самого Абдурахмончика испытание. У него порок сердца – Тетрада Фалло.

«Он устает очень быстро, пальчики временами синеют. Приходится каждые полгода делать капельницы. Сынок и сам иногда говорит, “мама, у меня сил нет, может уколы мне сделаем”», рассказывает Инобат Кабилова.

Маме Абдурахмончика 56 лет. Она работает учительницей математики в школе №65. Муж после трагической смерти сына так и не смог оправиться. «Он смотрит за нашим сыночком, сидит дома, работать больше не смог. Сломала его весть о гибели Абдуджаббора», - говорит Инобат.

Абдурахмончик во время нашего разговора сидит рядом, весело болтая ногами и жуя пирожок, ухоженный, чистенький, на вид обычный здоровый мальчик. Глядя, как потом перед выходом укутывала его мама, понимаешь, он самое драгоценное в жизни этой семьи. Это ниточка, которая связала Инобат с жизнью, и она не должна оборваться.

Но собрать на учительскую зарплату 34 тысячи сомони, которые требуются на операцию, просто нереально, даже если женщина будет брать по две-три ставки в школе.

Не проходите мимо… помогите семье и Абдурахмончику.

Вы можете напрямую обратиться к родителям мальчика по телефону +992917044765

Или перечислить средства на официальный счет Благотворительного фонда «Дилсузи» (Милосердие).

Реквизиты в сомони

ҚАБУЛКУНАНДА ТЧ "ДИЛСУЗ"

ҲИСОБИ ҚАБУЛКУНАНДА 20202972603000000066

РМА-и ҚАБУЛКУНАНДА 020047965

БОНКИ ҚАБУЛКУНАНДА ЉСП ТАЌХ "ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ"

СУРОҒА ш. Хуљанд, Тољикистон

ҲИСОБИ МУРОСИЛОТӢ 20402972958761

РАҚАМИ МУШАХХАСИ БОНКӢ 350501876

Реквизиты в долларах США

CORRESPONDENT BANK TRANSKAPITALBANK

SWIFT TJSCRUMM

BANK BENEFICIARY CJSC MDO “IMON INTERNATIONAL”

SWIFT NABWTJ22

BANK BENEFICIARY’S ACC/NO 30111840600000000076

BENEFICIARY LLC «DILSUZI»

ADRESS DUSHANBE, TAJIKISTAN

BENEFICIARY’S ACC/NO 20206840603000000055

Реквизиты в ЕВРО

CORRESPONDENT BANK TRANSKAPITALBANK

SWIFT TJSCRUMM

BANK BENEFICIARY CJSC MDO “IMON INTERNATIONAL”

SWIFT NABWTJ22

BANK BENEFICIARY’S ACC/NO 30111978200000000076

BENEFICIARY LLC «DILSUZI»

ADRESS DUSHANBE, TAJIKISTAN

BENEFICIARY’S ACC/NO 20206978003000000019

Реквизиты в российских рублях

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Москва, Россия

ИНН 7709129705

БИК 044525388

К/сч. 30101810800000000388

Банк получатель ЗАО МДО “ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ”

Худжанд, Таджикистан

Сч.№ 30111810300000000076

Получатель ООО «ДИЛСУЗИ»

Адрес Душанбе, Таджикистан

Счет получателя 20206810003000000025

P.S Малыша Азамджона, которому также нужна была помощь, выписали из больницы. Теперь его сердечко здоровое. Спасибо всем, кто не остался равнодушным.