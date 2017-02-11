Всемирная федерация таэквондо (ВТФ) с этого года внедрила новые правила. В настоящее время сотни судей со всего мира проходят обучение для освоения нововведений. Среди них и таджикские рефери.

На 27-й Генеральной ассамблее Всемирной федерации тхэквондо (ВТФ), прошедшей 15 ноября 2016 года в канадском Бёрнаби, были предложены и утверждены изменения в правилах тхэквондо ВТФ.

Анонсируя изменения, президент WTF Чунг Вон Чо сказал, что теперь, когда на Олимпийских играх в Рио тхэквондо доказало, что идет по правильному пути, настало время обновить этот вид спорта, чтобы повысить зрелищность и популярность у зрителей.

«Новые правила уже начали применяться с января 2017 года — сначала в тестовом режиме, а после чемпионата мира в южнокорейском Муджу вступят в полную силу», - сообщил «АП» президент Федерации тхэквондо (ВТФ) Таджикистана Джахонзеб Кармышев.

Справа налево: судьи Вафоназар Алиназаров и Ошурмамад Ашурмамадов

По словам главы федерации, с целью успешного внедрения новых правил Всемирной федерацией тхэквондо проводятся учебные семинары с участием судей и тренеров.

«Так, с 12 по 15 января нынешнего года в городе Треллеборг Швеции был организован международный семинар по судейству. 210 судей по тхэквондо из Европы, Азии, Америки, Австралии, Африки приняли участие в этом мероприятии. Таджикистан на семинаре представляли судья международной категории 3-го класса Вафоназар Алиназаров и судья республиканской категории Ошурмамад Ашурмамадов. По окончании семинара участники сдали тесты - письменный, практический, физподготовку. По результатам тестов В.Алиназаров получил звание судьи международной категории 2-го класса, а О.Ашурмамадов получил звание судьи международной категории «Р». А на днях в Стамбуле по окончании открытого чемпионата Европы среди детей состоялся очередной семинар для судей и тренеров, в котором принял участие председатель судейского комитета нашей федерации Давлатшо Мирзоев. Получив необходимые знания относительно новых правил, таджикские рефери смогут применить их на республиканских и международных соревнованиях», - отметил Джахонзеб Кармышев.

Напомним, Вафоназар Алиназаров в 2014 году был признан лучшим рефери в соревнованиях по тхэквондо на Азиатских играх.

На сегодняшний день в РТ международную категорию имеют четверо судей по тхэквондо (ВТФ).